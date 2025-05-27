抗衡電子書與網購…日本地方書店改24小時營業 夜間無人化拚生存

根據「FNN online」報導，日本富山縣黑部市的明文堂書店黑部店，近期引進24小時營業制度，成為該地區首間夜間無人化經營的書店。面對電子書與網購普及的趨勢，導致實體書店大量歇業，業者嘗試以創新模式留住實體書香與在地顧客。

據了解，富山縣過去十年間已有34間書店熄燈。為了突破困境，明文堂書店自上個月起，營業至晚間8點後便轉為無人營運，並採用LINE登入與自助結帳系統。顧客掃描店外條碼即可打開書店大門進入店內，自行挑選書籍後於自助收銀機以電子支付結帳，整體流程簡便，店家並裝設監視系統防止店內物品失竊。

店長濱松真吾表示，疫情前曾延長營業至凌晨0點以服務在工廠上班的夜班族，如今透過無人化運作可節省人力開支，也回應了民眾深夜購書需求。例如「孩子臨時需要筆記本」的媽媽、「下班太晚只能晚上來」的上班族，以及「想好好翻閱後再決定」的家庭主婦等，都是夜間書店的常客。

雖然每個月平均僅10人於夜間無人營業的時段前來，但濱松店長坦言已感受到顧客的正面回饋。雖然網路購書便利性高，但仍有不少人重視實體書的觸感與翻閱書本的手感。明文堂書店挑戰無人化營業模式，不僅是面對時代變化的實驗，也為地方書店在現代社會趨勢下打開了新的生存可能。