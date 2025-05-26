快訊

北市街頭暴揍陳沂…打手交保失聯遭通緝 「藏鏡人」仍待查

高學歷真的有用？雖非成功入門票 卻是「選擇權」保障

飄香三代貢寮「阿生便當」熄燈 饕客不捨：美食地圖少了一味

鄰居違規養狗常吠叫太嘈…他走廊放2大蛇抗議 管理公司這樣解決

香港01／ 撰文：李納德
曼谷有公寓禁止養寵物，有住戶違規養狗還經常吠叫。 示意圖／ingimage
曼谷有公寓禁止養寵物，有住戶違規養狗還經常吠叫。 示意圖／ingimage

以毒攻毒，最終兩敗俱傷？泰國有公寓原本禁養寵物，但有部份住戶仍偷養，其中有人的寵物犬因經常吠叫，鄰居們多次向管理處投訴無果，最終有鄰居忍無可忍在走廊放出2條大蛇，阻止對方在公共空間放狗。片段流傳後管理公司終採取行動，向曾被投訴養寵物的住戶每人罰款1萬泰銖（約9845元新台幣）及將寵物遷出，但該名放蛇的住戶同樣被罰，2條寵物蛇亦要搬走。

住戶違規養狗常吠叫 鄰居投訴無果「放蛇」

泰媒報導，當地網傳影片，指曼谷有公寓禁止養寵物，但部份人仍偷偷在單位內養貓狗、鳥類和其他動物，其中有住戶不單違規養狗，而且寵物犬還經常吠叫，多名鄰居曾向管理處投訴無果。

有鄰居長年受其寵物犬吠叫騷擾，日前竟放出2條大蛇在走廊「抗議」，片段所見，1黑1網紋大蛇在升降機前方的地板爬行，片段原本在LINE群組內流傳，其後被放到社交平台，有指「蛇主」是想阻嚇養狗住戶在公共空間內遛狗。事件在居民群組內引起爭論，有人支持做法，認為可反擊管理公司遲遲不作為，但另一派則批評放蛇引起恐慌。

管理公司開罰 放蛇住戶亦中招

據報，事發後管理公司果真採取行動，列出所有此前被人投訴養寵物的住戶，每人均需罰款1萬泰銖，並要求他們將寵物搬離公寓。因為公寓「一刀切」罰款所有養寵物的住戶，故放蛇的住戶同樣被罰款，具體金額不明，但2蛇已被迫搬離單位。

延伸閱讀：

4米長劇毒眼鏡王蛇闖學校！蛇王搏鬥驚險畫面曝光 牠下場這樣

土瓜灣泰女徒手捉蛇！簷篷大蛇被扯下後續更勇猛 途人：咁大膽

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

鄰居違規養狗常吠叫太嘈…他走廊放2大蛇抗議 管理公司這樣解決

以毒攻毒，最終兩敗俱傷？泰國有公寓原本禁養寵物，但有部份住戶仍偷養，其中有人的寵物犬因經常吠叫，鄰居們多次向管理處投訴無果…

孩子還小卻面臨退休…61歲爸4歲兒老師也誤認爺孫 曝高齡育兒殘酷面

根據日媒「HugKum」報導，日本產經新聞的娛樂版「zakⅡ編集部」副總編中本裕己在56歲時，首度成為人父。如今61歲的他在社群媒體上分享這五年來的育兒經驗，包括體力、經濟與社會眼光等多方面的挑戰與學習，引起不少共鳴。

Tripadvisor去年揪出8%假評論 網路水軍以亞洲最多 尤其這兩國

根據全球最大旅遊資訊平台Tripadvisor發布的《2025年透明度報告》，它在2024年收到的3,110萬條評論，約...

高學歷真的有用？雖非成功入門票 卻是「選擇權」保障

「為了進入一流企業，就該擁有高學歷」——這句話在日本和台灣社會可說根深柢固。大學考試不僅是青少年人生的一大關卡，也往往被視為決定未來方向的重要分水嶺。暢銷書《17歲時我想知道的升學與人生之事》作者山火武（びーやま）接受《現代商業》雜誌專訪時直言，學歷確實帶來競爭優勢，雖不保證成功，卻賦予年輕人寶貴的「選擇權」。在「做自己」與「社會現實」拉鋸的時代，格外發人深省。...

鼓勵員警全副武裝進超商購物 日警指「防止犯罪的一環」掀正反論戰

根據日媒「まいどなニュース」報導，日本山梨縣警方在官方X平台發布貼文，說明制服員警在執勤途中，會進入超商購買工作所需的餐點和飲料，這是一種預防犯罪的措施，盼望民眾能理解。此文引發熱烈迴響，目前已超過5633萬次的瀏覽、31萬個按讚，也在網路上掀起支持與反對的論戰。

法國蔚藍海岸接連大停電 變電所疑遭縱火破壞

法國尼斯一個變電所驚傳失火，導致蔚藍海岸地區兩天內第2次發生大規模停電。當局將這起事故歸咎於遭蓄意破壞，已下令加強安全措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。