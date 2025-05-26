瑞士阿爾卑斯山區週末傳事故 滑雪登山意外奪6命

日本國民天團「嵐」成員櫻井翔以《news zero》新聞主播身分專訪賴總統，引起台灣與中國大陸的各種輿論，也讓人重新審視這位「慶應男孩」的斜槓人生。從偶像到記者，他如何遍訪世界採訪戰爭與核武議題、又能不避談傑尼斯醜聞？昔日金髮少年，竟成為能與國家元首深談時局的人物。兼具知性與綜藝的人設，真只是運氣好，還是藏著不為人知的堅持與代價？「高學歷偶像」的標籤不夠定義他，櫻井翔的故事，或許才要開始。

2025-05-25 10:00