瑞士阿爾卑斯山區週末傳事故 滑雪登山意外奪6命
瑞士官員今天表示，週末期間共有6人命喪阿爾卑斯山（Alps）的意外。
法新社報導，警方在聲明中指出，救援人員在豪華度假勝地策馬特（Zermatt）附近山區發現5具遺體。
登山客昨天通報，林普菲施峰（Rimpfischhorn）附近有遭到棄置的雙板滑雪板，當局因而派直升機對這座山峰周圍進行勘察。
瑞士警方在聲明中指出，「很快地發現5具遺體」，並表示，當局已經對這起事件啟動調查，正致力確認死者身分。
策馬特靠近義大利邊境，它東方的林普菲施峰高4199公尺，是遠離滑雪場和雪道的山岳滑雪天堂。
警方表示，再往北則有一名29歲登山客在伯恩邦（Canton of Bern）因雪崩而喪命。遭遇同一場雪崩的另外兩名登山客獲救送醫，僅受輕傷。
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