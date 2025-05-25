大屁股象徵有錢？ 非洲各國重視減重

非洲傳統習俗將大屁股視為財富象徵，但非洲青年政治家擔心民眾因此肥胖纏身！肯亞多個省份的年輕市長最近公開提醒民眾注藥肥胖問題，主要是肥胖導致的糖尿病也是肯亞人死亡的主因。世界衛生組織非洲分部也提醒人口快速成長的非洲要多注意肥胖問題，包括肯亞、烏干達、南非都開始重視相關問題。

肥胖伴隨著不平等

根據《美聯社》24日報導，在許多非洲部落文化中，有大屁股代表著家族有錢的象徵，但近來非洲與肥胖相關的疾病趨勢逐漸增加。肯亞雖有3分之1民眾無法滿足基礎食物需求，卻有13%的成人過胖，每年有39%的民眾因非傳染性疾病死亡，顯示該國雖快速成長，但仍伴隨著嚴重的收入不平等。

因此包括奈洛比與蒙巴薩成的市長都公開呼籲民眾要減重。鄰國烏干達的微型放款機構還會將體重作為是否放款的依據，但該國的普遍觀念認為體重比較重的，比較有還款能力。肯亞營養學家歐克斯指出，很多非洲文化認為，當自己出社會、開始賺錢時，就要透過肥胖讓自己更像錢，但這恐會導致糖尿病與高血壓。

以課稅、標示來改善

《WHO》2022年的報告顯示，隨著非洲近年來快速發展，約有5分之1的成人與10分之1的青少年過胖，前10名國家的成人過胖率從31%到13.6%不等，兒童也有過胖問題，2019年，非洲5歲以下的兒童過重比例佔全球24%。非洲的挑戰還有資料蒐集困難、醫療資源不足等。

時任WHO非洲分部主席蒙提表示，若相關趨勢持續，非洲兒童的平均壽命恐因肥胖、貧窮與維生資源不足而減少，但肥胖是可以解決與預防的。WHO建議非洲政府對食物含糖量進行限制，例如抽取糖稅、致胖成分標示，強化基礎醫療與相關運輸（交通與道路改善等）。

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