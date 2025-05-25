快訊

高雄婦跌倒後離奇猝死…兒5日後才發現 高大成曝奪命關鍵：醫師常忽略

獅子山M痘疫情擴散 病例數破3000、14人病歿

中央社／ 獅子山首都自由市24日綜合外電報導

根據政府最新數據，今年年初以來，西非國家獅子山的M痘病例數已達到3011例，其中14人病故。

法新社報導，根據衛生部昨晚發布的最新數據，獅子山所有地區目前都已出現病例。

新數據顯示，自10天前、即5月13日上次通報以來，登記病例數增加近50%。自今年年初至5月13日，共登記2045起病例和11死。

M痘和天花病毒相近，但引發的症狀較為輕微，像是發燒、發冷與身體疼痛等。重症患者的臉部、手部、胸部與生殖器有可能出現病灶。

M痘1970年在剛果民主共和國首次發現，最初主要局限於10多個非洲國家，直到2022年開始廣泛傳播。

獅子 剛果 M痘

延伸閱讀

不滿看AV！妒妻虐殺丈夫切斷生殖器燉煮吃掉 被捕1句令人膽寒

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

13歲少女嘔吐腹痛求醫…揭遭獸父亂倫性侵長達4年 已懷孕4個月

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

相關新聞

外國人利用泰國人頭成立公司 緬甸地震後陸資大樓倒塌引關注

泰國近1年來開始關注外國人利用泰國人頭成立公司的現象，過去9個月泰國政府已起訴857起相關案件，目前有4萬6000多家公...

日本出現「平價米」網購詐騙 超市推美國米因應

日本面臨米荒與高漲的米價，網路上出現以「半價米」為誘餌的詐騙網站，警方已接獲多起報案，政府與企業正積極應對。農林水產大臣...

坎城影展閉幕遇大停電放映中斷 疑人為縱火 影響16萬戶

法國蔚藍海岸度假勝地坎城附近地區24日發生嚴重大停電，就在坎城影展（Cannes film festival）閉幕日，影...

大屁股象徵有錢？ 非洲各國重視減重

非洲傳統習俗將大屁股視為財富象徵，但非洲青年政治家擔心民眾因此肥胖纏身！肯亞多個省份的年輕市長最近公開提醒民眾注藥肥胖問題，主要是肥胖導致的糖尿病也是肯亞人死亡的主因。世界衛生組織非洲分部也提醒人口快速成長的非洲要多注意肥胖問題，包括肯亞、烏干達、南非都開始重視相關問題。

星期人物／慶應王子專訪賴神 櫻井翔斜槓改寫偶像規則

日本國民天團「嵐」成員櫻井翔以《news zero》新聞主播身分專訪賴總統，引起台灣與中國大陸的各種輿論，也讓人重新審視這位「慶應男孩」的斜槓人生。從偶像到記者，他如何遍訪世界採訪戰爭與核武議題、又能不避談傑尼斯醜聞？昔日金髮少年，竟成為能與國家元首深談時局的人物。兼具知性與綜藝的人設，真只是運氣好，還是藏著不為人知的堅持與代價？「高學歷偶像」的標籤不夠定義他，櫻井翔的故事，或許才要開始。

德警：漢堡持刀攻擊案嫌犯無政治動機 4重傷者脫險

德國北部城市漢堡（Hamburg）中央車站23日發生39歲德國女子持刀攻擊案，造成至少18人受傷，警方稱該女性患有精神疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。