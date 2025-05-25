德警：漢堡持刀攻擊案嫌犯無政治動機 4重傷者脫險
德國北部城市漢堡（Hamburg）中央車站23日發生39歲德國女子持刀攻擊案，造成至少18人受傷，警方稱該女性患有精神疾病，已排除這起攻擊具有政治動機。
法新社報導，德國警方透過聲明指出，這名女性具有精神疾病的明顯跡象，但未就她的狀況提出進一步說明。
警方提到，沒有跡象顯示她在犯案時受到藥物或酒精影響。這起攻擊事件導致4人重傷。
根據警方，這位女子被執法人員當場制伏及逮捕，且當時她並未抵抗。她預計今天稍晚出庭。
警方宣布，他們已排除這起攻擊事件具有「政治動機」，並認定嫌犯是單獨犯案。
急救部門官員最初稱4名重傷者恐有生命危險，但警方表示，所有受害者目前看來均已脫離險境。
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