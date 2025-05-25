阿聯測得攝氏51.6度 打破當地5月最高溫紀錄
阿拉伯聯合大公國的國家氣象中心（National Center of Meteorology）指出，阿聯今天測到攝氏51.6度高溫，連續第2天打破當地5月最高氣溫紀錄。
法新社報導，阿聯國家氣象中心於社群媒體X平台發文寫道，今天全國最高氣溫在斯維漢（Sweihan），於阿聯當地時間13時45分測得攝氏51.6度，比阿布達比（Abu Dhabi）地區昨天記錄到的還高出攝氏1.2度。
根據阿聯國家氣象中心，這兩項氣溫數據都打破2009年5月測到攝氏50.2度的當地5月最高溫紀錄。
阿聯國家氣象中心告訴法新社，從2003年開始記錄以來，阿聯最高溫是2010年測得的攝氏52度。
阿拉伯聯合大公國位於地球上最熱的地區之一，特別容易受到氣候變遷影響。
科學家已經證明，反復出現的熱浪是全球暖化明顯標誌，而這些熱浪會變得更加頻繁、持續時間更長且強度更大。
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