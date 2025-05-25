台日漫畫百年邂逅特展京都開幕 屏東布袋戲團助陣

「台灣少年與日本少年—台日漫畫．百年邂逅」特展今天在京都國際漫畫博物館開幕，開幕典禮中屏東兩大布袋戲團「偶戲總動員」及「孫悟空尬哪吒」的精彩演出，驚豔日本友人。

在文化部駐日台灣文化中心促成之下，國家漫畫博物館籌備處與京都國際漫畫博物館合作舉辦，台日漫畫百年邂逅特展今天開幕。文化部次長王時思、國家漫畫博物館籌備處代理主任陳登欽、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、京都國際漫畫博物館館長荒俁宏、手塚製作公司社長松谷孝征、京都國際漫畫博物館事務局長勝島啓介、策展人新美琢真、京都市產業觀光局局長草木大等出席。

這項展覽以日本漫畫之父─手塚治虫的漫畫傳記「手塚治虫物語」，以及描寫台灣白色恐怖政治受難者蔡焜霖的漫畫傳記「來自清水的孩子」對照爬梳台日漫畫史的交織脈絡，展品逾300件，包括1947年手塚治虫與酒井七馬合作的「新寶島」雜誌及蔡焜霖出版的「王子半月刊」雜誌等，是台日漫畫史研究重要的一章。

展覽主視覺由「來自清水的孩子」繪者周見信操刀，以長年遷徙台日間的「淺蔥斑蝶」生態作為台日兩國漫畫文化交流的歷史象徵；另外，特別企劃展出台灣漫畫家高妍與日本漫畫家川勝德重的原創作品，感受超越時空與當代台日漫畫的雙向對話。

王時思在開幕典禮上致詞時表示，「國家漫畫博物館與京都國際漫畫博物館同樣由歷史建築改建而成，兩館之間有著深厚的淵源與連結」、「本展敘事軸線之一是蔡焜霖先生，他不僅作為『王子半月刊』的創辦人，也是台灣人權運動的重要前輩，在白色恐怖時期曾被關押於綠島十年之久」。

她感性地說：「雖然蔡焜霖先生已於前年辭世，但若得知有這樣一場展覽正在日本舉辦，必定會感到無比欣慰。」她誠摯推薦日本民眾前來觀展，期盼透過此展，讓更多人認識台灣的故事。

國家漫畫博物館籌備處代理主任陳登欽感謝京都國際漫畫博物館策展人新美琢真，投入辛苦的研究和在台灣的展覽文件探索，也感謝台灣學者李衣雲、陳怡靜提供的專業協助及台灣高速鐵路公司的贊助。此展是兩館合作的第一步，期待未來有更多的交流，讓台灣漫畫的聲音持續被世界聽見。

在開幕典禮前，王時思一行特別拜訪京都國際漫畫博物館館長荒俁宏，並贈送8月將在大阪登場的「WeTAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」海報，邀請荒俁蒞臨指導。

荒俁在今天的開幕典禮上致詞時說：「有關漫畫，漫畫少年，喔，不是少年，我這日本老人與台灣的少女這樣相遇聊漫畫，真是不可思議的邂逅。」

荒俁表示，台日現在都致力於把漫畫推廣至世界。他特別拿出在新幹線上看到的一本雜誌，專題是「日本的內容（contents）展翅飛向世界時」，封面是漫畫。

他表示：「這次台日聯手舉辦的漫畫展覽是非常珍貴、奇特的展」、「展覽中可看到日本曾有『惡書追放』（驅逐壞書）時期，認為漫畫教壞小孩子。大家務必要看這個展，台灣竟也有那樣的過往，漫畫有時被軍方打壓禁看、有時被政府指責為對教育不好」。

荒俁表示：「我覺得漫畫的運用法，或許台灣比日本還高明」、「這次大阪世博用（吉祥物）脈脈漫畫做宣傳，我之所以說台灣比日本更懂得善用漫畫，現在就秀證據給大家瞧瞧，是王時思副大臣送我的，太厲害了，我倍感驚艷，是世博的海報，是漫畫，而且是優質的漫畫」。

荒俁拿出夾在胸前西裝領口的捲紙，張開來秀出「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動海報，上面畫有吉祥物a-We。

另外，開幕典禮中，屏東的全樂閣木偶劇團與明興閣掌中劇團分別帶來「偶戲總動員」及「孫悟空尬哪吒」的精彩劇目演出。這是兩大劇團在京都首次演出，最後還安排讓觀眾可接觸布袋戲偶。荒俁、松谷及日本的布袋戲迷都體驗操偶。

屏東縣長周春米表示，「布袋戲是屏東縣重要的傳統戲曲文化之一。受邀演出的兩團都是屏東優秀的傳統藝術表演團隊，長期深耕地方、薪火相傳，融合創新與技藝，展現出台灣布袋戲的生命力與文化價值」。

她說，「感謝京都國際漫畫博物館、文化部駐日台灣文化中心、國家漫畫博物館籌備處的合作與支持，讓台日文化交流更加緊密，讓台灣、讓屏東的文化魅力被更多人看見」。

這項展覽的展期至6月24日，預定今年夏天在國家漫畫博物館展出。