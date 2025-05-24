坎城影展放映短暫中斷 閉幕日遇大停電影響16萬戶
法國蔚藍海岸度假勝地坎城附近地區今天發生嚴重大停電，就在坎城影展閉幕日，影展上午場電影放映一度短暫中斷。主辦單位表示，閉幕典禮不會受到影響。
法新社報導，不願意透露姓名的警方消息人士告訴法新社，附近塔訥龍村（Tanneron）變電所失火導致這起於上午10時剛過發生的停電事故，並說變電所可能遭縱火攻擊。
法國電網營運公司全國電力傳輸網絡（RTE）指出，坎城（Cannes）及周邊地區約有16萬戶家庭受到影響。
坎城影展（Cannes film festival）主辦單位表示，已經「切換到替代電力供應，這使我們能夠在正常情況下維持今天原定活動和放映，包括閉幕典禮」。
這個星光熠熠度假勝地的交通號誌故障，引發怨聲載道，一條主要街道商家被迫歇業。
影展電影院上午場放映活動一度因切換到發電機供電而短暫中斷。
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