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黑煙猛竄天！泰國警用直升機墜毀 機上3人罹難

中央社／ 曼谷24日綜合外電報導
泰國官員表示，一架警用直升機今天在國內中部地區墜毀並起火燃燒，導致機上3人喪命。圖／歐新社
泰國官員表示，一架警用直升機今天在國內中部地區墜毀並起火燃燒，導致機上3人喪命。圖／歐新社

泰國官員表示，一架警用直升機今天在國內中部地區墜毀並起火燃燒，導致機上3人喪命。

法新社報導，隸屬泰國北碧府（Kanchanaburi）警方的一架貝爾212型（Bell 212）直升機，在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）一座村落附近墜毀。

泰國皇家警察（Royal Thai Police）發表聲明指出，機上2位駕駛員和1名技工罹難。

救難人員告訴法新社，消防員已撲滅直升機墜毀引發的火勢，但墜機原因不明。

警方於聲明中表達哀悼之意，強調泰國警察總長奇提拉（Kitrat Panphet）已下令立即展開調查，並對罹難者家屬提供撫卹金。

警察 直升機 泰國

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