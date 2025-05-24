家屬嚇壞…南非金礦事故 260礦工困井下逾24小時全獲救

發生事故礦場的營運商指出，救援人員今天成功將被困在南非一個地下礦井超過24小時的所有260名礦工救出。

法新社報導，礦業公司西班伊-靜水公司（Sibanye-Stillwater）指出，位在約翰尼斯堡以西60公里處的喀洛夫（Kloof）金礦1台用以進出礦井的升降機在事故中受損，導致這些礦工昨天受困井下。

西班伊-靜水公司在聲明中表示，第1階段救援於下午1時30分前將79人帶回到地面，其餘人員於6小時後獲救。

該公司表示，「在事故發生期間，員工無論什麼時候都沒有受傷的風險」，並表示當初便決定不使用得讓礦工步行更長距離的緊急逃生路線。

喀洛夫是這家約翰尼斯堡證券交易所（Johannesburg Stock Exchange）上市公司營運的最深金礦之一。

當地電視台畫面顯示，救援過程中，絕望的礦工親屬在礦井外守候，大多數人對事件發生感到震驚。