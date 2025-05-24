家屬嚇壞…南非金礦事故 260礦工困井下逾24小時全獲救
發生事故礦場的營運商指出，救援人員今天成功將被困在南非一個地下礦井超過24小時的所有260名礦工救出。
法新社報導，礦業公司西班伊-靜水公司（Sibanye-Stillwater）指出，位在約翰尼斯堡以西60公里處的喀洛夫（Kloof）金礦1台用以進出礦井的升降機在事故中受損，導致這些礦工昨天受困井下。
西班伊-靜水公司在聲明中表示，第1階段救援於下午1時30分前將79人帶回到地面，其餘人員於6小時後獲救。
該公司表示，「在事故發生期間，員工無論什麼時候都沒有受傷的風險」，並表示當初便決定不使用得讓礦工步行更長距離的緊急逃生路線。
喀洛夫是這家約翰尼斯堡證券交易所（Johannesburg Stock Exchange）上市公司營運的最深金礦之一。
當地電視台畫面顯示，救援過程中，絕望的礦工親屬在礦井外守候，大多數人對事件發生感到震驚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言