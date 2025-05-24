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澳洲東部豪雨5死 洪水漸退仍5萬人受困、數千人停電

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導
澳洲新南威爾斯州連日大雨、到處洪水氾濫的情況已經有所好轉。圖／歐新社
澳洲新南威爾斯州連日大雨、到處洪水氾濫的情況已經有所好轉。圖／歐新社

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）連日大雨、到處洪水氾濫的情況已經有所好轉。不過當局指出，截至今天仍有數萬人孤立無援，數千人無電可用。

法新社報導，洪水正在緩慢退去，但仍有20多個緊急警報尚未解除，當局的重點轉為災損評估並向與外界隔絕社區運送物資。

新南威爾斯州國家緊急救難服務處（State Emergency Service）估計，多達1萬間房屋因洪水而受損，主要集中在新南威爾斯州中部和北部。

新南威爾斯州國家緊急救難服務處指出，許多社區仍然孤立無援，估計有5萬人受到影響。

新南威爾斯州國家緊急救難服務處總警司麥奎恩（Paul McQueen）說：「我們將繼續透過陸路、水路和空中向那些孤立無援的居民供應物資，這是我們的多機構應變其中一部分。」

當局在塔里（Taree）附近1間房屋發現1名80多歲男子的遺體，使得這起洪災死亡人數來到5人。

塔里是受創最重城鎮之一。由於聯外方式惡劣難測，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）未能按計畫前往當地視察。

艾班尼斯在社群媒體平台X上說：「洪水和撤離警報尚未解除，情況仍然危急。」

艾班尼斯 澳洲 洪水

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