快訊

桃園、新竹大雷雨狂轟！慎防劇烈降雨雷擊及強風

天花板價還沒到？比特幣每4年有新高點 但也曾1年跌掉75%

疑不滿父親逼他找工作！台南49歲啃老男刺兩刀殺死他 母慘叫驚動鄰居

羅馬展出百件巴洛克珍品 印證17世紀全球化已夯

中央社／ 羅馬23日專電

從巨幅日本漆畫屏風，到傳教士利瑪竇在明朝繪製的「坤輿萬國全圖」，上百件17世紀時期與羅馬相關的珍奇藝術品，首度匯集在義大利總統府旁博物館展出，呈現當時的羅馬已極具「全球化視野」。

奎里納爾馬廄博物館（SCUDERIE DELQUIRINALE）舉辦「全球化巴洛克」（BAROCCOGLOBALE）特展，呈現17世紀時，羅馬藝文界已薈萃了來自非洲、亞洲、中東的多元世界觀，展期至7月13日止。

共同策展人佛雷多利尼（Francesco Freddolini）向中央社表示，這是義大利公共展覽過去從未觸及的主題，這些展品印證羅馬早在400年前，已跟許多遙遠文明關係密切，認識這段歷史，有助理解當代全球性議題。

巴洛克藝術強調繁複誇飾與色彩動感。佛雷多利尼說，選擇17世紀巴洛克藝術為策展主題，因為那是羅馬「全球化」集大成時期，例如當時教宗保祿五世，也積極將觸角拓展到歐陸之外。

展覽一開場，展示一尊罕見的非洲裔大理石半身像，這是由教宗保祿五世下令製作的剛果大使內文達（Antonio Manuel Ne Vunda）紀念像，他是首位非裔人士獲此尊榮待遇。

主辦單位表示，在先教宗方濟各推動下，這座半身雕像此次是首度從羅馬宗座「聖母大殿」（Basilica diSanta Maria Maggiore）外借展覽。

佛雷多利尼指出，展品顯示，許多巴洛克藝術家開始將非裔人物納入創作，甚至大師貝尼尼（GianLorenzo Bernini）最知名的雕塑「四河噴泉」中，代表南美拉布拉他河（Río de la Plata）的人物也明顯有非裔體態，似乎暗指當時非裔人口遭強制運往美洲的情況。

在「教會與世界」展廳，則展出天主教在明朝傳入中國的互動，包括法國耶穌會士金尼閣（NicolasTrigault）身著漢服的畫像，書籍紀載的義大利耶穌會士利瑪竇畫像，以及利瑪竇與中國畫家繪製的巨幅「坤輿萬國全圖」副本等。

展覽另顯示，除了非裔人物，外來的鮮豔花卉、野生動物，也一度成為巴洛克藝術的流行主題。

在「羅馬與全球外交」展廳，則可從巨幅的日本松鶴圖屏風，和以日文、拉丁文撰寫的文件，一窺教廷與早期日本天主教徒的關係。

展覽最終，以一件法國大師普桑（Nicolas Poussin）的有趣作品總結，在這幅名為「漢尼拔翻越阿爾卑斯山」的作品中，主角漢尼拔騎著一頭名為唐迪亞戈的大象。

佛雷多利尼說，其實這幅算是大象唐迪亞戈的肖像畫，牠出生在印度，跨越各大洲到達羅馬，住在羅馬市中心威尼斯宮，在當時具有超人氣，「這幅畫述說一個完全羅馬化又極具跨國性的故事，這隻大象激發了眾人對異國的想像力。」

義大利 羅馬

延伸閱讀

TPBL／季後挑戰賽 高錦瑋20分、10助攻雲豹宰戰神

高科大藝術季壓軸沉浸式推理劇 觀眾成角色顛覆劇場刻板印象

TPBL／克羅馬飆大三元 雲豹搶下季後賽門票

義大利羅馬服裝學院生 摘Loro Piana針織品設計大獎

相關新聞

窮遊新選擇？歐洲廉航擬推「站票」 半站立座椅傳2026年初上市

外媒報導，歐洲廉航傳擬推出「半站立」座位，提供乘客更便宜的出行選項，也讓機艙能載運更多乘客。

日本入境新制2028財年上路 遊客出發前須申報「過關才能登機」

日本出入國在留管理廳（相當於出入境管理局）今天宣布，2028財年起將實施線上入境事前審查制度，且收取費用，適用對象為享有...

布達佩斯深度文化之旅：抽象與感官的兩種音樂體驗

匈牙利首都布達佩斯在國際旅遊市場上的知名度或許不如倫敦、巴黎、羅馬、維也納…等等歐洲大城，但作為奧匈帝國曾經的雙元首都之一，布達佩斯依然保留著豐富的文化底蘊值得細細探索。筆者將以兩篇文章的篇幅來回顧這趟布達佩斯之旅所經歷的音樂文化和美食／佳釀。

義大利女同志生子 可登記2位母親 無須另採收養途徑

義大利憲法法庭22日通過，承認兩位女同志伴侶所生子女的合法性。女同志伴侶以輔助生殖方式產下的孩子，可立即擁有兩位母親，無...

電夠用？日本經產相：只要沒異常氣候 今年夏天「不用省電」

我國本周邁入非核家園後，近日因和平電廠一號機故障，加上氣溫上升，備轉容量率低於8%，供電吃緊由火力發電救援。日本則預計今...

國合會世衛場邊論壇 巴拉圭分享台灣協助醫療數位化

國合會為前進日內瓦舉辦世衛大會場邊活動的台灣團隊之一，其中一場探討智慧科技運用的論壇上，巴拉圭衛生部次長分享在台灣協助下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。