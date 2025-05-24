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德國漢堡火車站持刀攻擊案釀12傷 6人有生命危險

中央社／ 柏林23日綜合外電報導

德國大城漢堡（Hamburg）主要火車站今天發生持刀攻擊案，至少12人受傷，當地緊急服務部門表示，其中一些人有生命危險。

法新社報導，漢堡警方在社群媒體X發文表示：「根據初步資訊，有一人在主要火車站持刀砍傷數人…這名嫌疑人已遭逮捕。」

漢堡消防部門發言人說，有12人受傷，其中「6人傷勢危及生命」。

德國「畫報」（Bild）報導，部分受害者在火車上接受治療。

德國近月發生一連串暴力攻擊案。本月18日，比勒菲德市（Bielefeld）一家酒吧發生持刀傷人事件，4人受傷；嫌疑人被捕後向警方坦言他有聖戰信仰，整起案件調查已移交給聯邦檢察官。

火車站 漢堡 德國

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