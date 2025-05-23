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窮遊新選擇？歐洲廉航擬推「站票」 半站立座椅傳2026年初上市

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
歐洲廉航傳擬推出「半站立」座位。這款馬鞍式座椅，源自Aviointeriors於2010年一度嘗試過的設計概念，該嘗試以失敗告終。 法新社資料照
歐洲廉航傳擬推出「半站立」座位。這款馬鞍式座椅，源自Aviointeriors於2010年一度嘗試過的設計概念，該嘗試以失敗告終。 法新社資料照

外媒報導，歐洲廉航傳擬推出「半站立」座位，提供乘客更便宜的出行選項，也讓機艙能載運更多乘客。

「每日郵報」 報導，根據追蹤人數280萬的Instagram帳號「@entrepreneurshipquote」，一款形似腳踏車、附襯墊的飛機座位，可能在2026年年初上市；乘坐這種座椅的乘客，可以斜倚在椅子上、但無法完全躺下。該座椅將由製造商Aviointeriors出品，預計能提高飛機20%的運載量。

這款馬鞍式座椅，源自該公司2010年一度嘗試過的設計概念，該嘗試以失敗告終。

Aviointeriors於2018年在聲明中提到，這款名為「Skyride 2.0」的座椅是一款創新產品，「能允許機艙中的超高密度」。並說該種座椅設計讓可載運（乘客）數量增加20%，增加空公司增加獲利空間。Aviointeriors也補充，Skyride 2.0重量比標準經濟艙座椅輕了50%，且零件數量減少，有助於「最小化維護成本」。

歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）曾公開表示，希望採用這款「站立座位」。2012年時，他就說過想讓公司旗下波音737及800飛機，安裝10排這樣的座椅，並保留15排傳統座位。他當時暗示，一張站票售價可能只需1-5英鎊。

Aviointeriors拒絕置評，目前也沒有航空公司正式承認將引入此一創舉。

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