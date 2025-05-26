鼓勵員警全副武裝進超商購物 日警指「防止犯罪的一環」掀正反論戰

根據日媒「まいどなニュース」報導，日本山梨縣警方在官方X平台發布貼文，說明制服員警在執勤途中，會進入超商購買工作所需的餐點和飲料，這是一種預防犯罪的措施，盼望民眾能理解。此文引發熱烈迴響，目前已近5700萬次的瀏覽、31萬個按讚，也在網路上掀起支持與反對的論戰。

貼文指出，警方鼓勵員警在巡邏過程中進入便利商店購買必要飲食，並表示這是提升見警率、防止犯罪的舉措。許多網友表示認同，認為「有警察在場本來就是預防犯罪的最佳方法」、「這樣的社會氛圍才正常」、「警察也是需要補充體力的工作者」。也有網友提到，美國等國的員警經常穿制服喝咖啡、進出商店，也無人質疑。

然而，也有部分網友質疑是否該著便服購物，甚至擔心此舉會影響紀律，引來「應該禁止穿制服買東西」等聲音。但這些意見也引發更多反駁，有人指出「警察裝備繁重，不可能輕易脫下制服」、「若每次購物都要脫下裝備、回警局繳回槍械，反而更浪費人力、影響維護治安的效率」。

事實上，日本自2003年起，愛知縣警首度解除「制服購物禁令」，此後包括警視廳、沖繩、北海道等多地也相繼跟進。如今，制服員警在超商選購便當已成日常一景。有網友呼籲：「與其苛責休息的警察，不如珍惜他們守護社會的身影。」