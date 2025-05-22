台灣重要性增！韓媒曝：駐韓美軍縮減恐「危及韓美同盟」

中央社／ 首爾22日專電

美國國防部預計在8月底前完成國家國防戰略草案，可能著重遏制大陸奪台行動。韓媒分析，隨著台灣戰略重要性增加，一旦駐韓美軍縮減，韓美同盟可能面臨再一次考驗。

韓媒中央日報今天刊出論述委員車世賢（音譯）撰寫的評論，指出美國減少駐韓美軍人數、強化更易將兵力轉向其他地區部署的戰略靈活性的「定時炸彈」，可能在6月韓國新政府上任後引爆。

文中指出，韓美同盟22年前在美國911事件及隨後的反恐戰爭期間也曾面臨同樣困境，這次的原因則是曾被美國已故名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）形容為「永不沉沒的航空母艦」的台灣。

美國國防部在本月稍早表示已著手制定2025年國家國防戰略（National Defense Strategy），將以2025年臨時國防戰略指導為基礎。根據華盛頓郵報（TheWashington Post）3月底報導，這項臨時指導方針把台灣遭入侵視為唯一必須優先考量的情境，重要性高於其他潛在危險。

在2003年至2006年間，美國政府實際上單方面決定削減1萬名駐韓美軍，減少至目前的2萬8500人規模，原本散布韓國各地的美軍基地整合於平澤基地，並決定將戰時作戰權交還韓國。

來到2025年，雖然考慮到牽制大陸及協防台灣等戰略性目標，駐韓美軍規模不太可能減少，但分析指出，根據2006年韓美共同宣言，美軍可以在沒有事前協商的情況下，改變駐韓美軍部署，若美國在台灣有事時調動駐韓美軍投入防禦工作，等於變相減少駐韓美軍規模。

美國預計將要求歐洲、中東、東亞地區的同盟國協助集中因應俄羅斯、北韓及伊朗的威脅，好讓美國政府集中精力在大陸問題上，屆時，美國可能向韓國要求分攤防衛費及國防預算增額等。

分析認為，美國提出要求的時機可能落在韓國新政府上任後的第一次韓美峰會，就如同2018年，時任總統文在寅初次訪美時，川普無預警提出重新協商韓美自由貿易協定（FTA）那樣。而新總統與川普的第一次峰會，可能會在6月中旬的七大工業國集團（G7）峰會或下旬的北約（NATO）峰會場邊舉行。

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