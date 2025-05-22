澳洲東南沿岸嚴重洪患 至少3死、數萬民眾受困

澳洲東南沿岸地區近日遭遇暴雨導致的洪患，目前已經造成3人死亡，當地城鎮之間交通中斷，且有數萬民眾受困，當局官員今天警告，預計未來24小時會有更多強降雨。

路透社報導，澳洲新南威爾斯州（New SouthWales）獵人谷（Hunter Valley）和中北岸（Mid NorthCoast）地區的幾個鄉村小鎮遭遇嚴重洪患，中北岸地區的大部分區域直到今天還會面臨更多強降雨。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）於記者會說道：「這場天災對於該社區而言是很嚴重。」

法新社報導，相關當局表示，超過5萬人受困，部分河流在今天晚間仍然會達到最高水位。

當地警方指出，澳洲大城雪梨以北300多公里的塔里市（Taree）附近一間遭洪水淹沒的房屋中，發現一位63歲男子的遺體，同時在中北岸地區的洪水中發現另一具遺體，據信是一名30多歲失蹤男子。

警方還說，在科夫斯港（Coffs Harbour）以西的一輛車內，還發現了一位60歲女性的遺體。

警方也提到，他們仍在搜尋一名失蹤男子。