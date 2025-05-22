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菲國科研人員登鐵線礁 遭大陸「管控處置」

中央社／ 台北22日電

菲律賓兩艘公務船昨天駛入南海主權爭議海域，科研人員登上鐵線礁。大陸海警局今天指菲方「非法登礁」，遭中方管控並登礁「處置」；還指菲船「危險接近」中方海警船因而發生擦碰。

據中方發布，大陸海警局新聞發言人劉德軍稱，5月21日，菲律賓3002、3003號公務船未經大陸政府允許，「非法闖入」南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域，並組織人員非法登上鐵線礁活動。大陸海警執法人員「對菲船隻採取管控措施，並登礁查證處置」。

大陸海警局未公布圖像，也未說明採用什麼反制動作管控、處置，僅稱「現場操作專業規範、合理合法」。

劉德軍並稱，當天9時13分至14分，菲3002號船無視中方多次嚴正警告，「危險接近」中方海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

他最後稱，大陸對南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定。敦促菲方立即停止侵權行動。

菲律賓 南海 南沙群島 主權

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