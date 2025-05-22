國合會世衛場邊論壇 巴拉圭分享台灣協助醫療數位化

國合會為前進日內瓦舉辦世衛大會場邊活動的台灣團隊之一，其中一場探討智慧科技運用的論壇上，巴拉圭衛生部次長分享在台灣協助下推動醫療資訊系統情形，多位國際專家和友邦政府代表出席。

財團法人國際合作發展基金會在20日晚間舉辦這場「運用智慧科技提升醫療可近性」論壇，國合會發布新聞稿表示，共有來自印度、印尼、德國、瑞士、馬達加斯加、塞內加爾、英國、衣索比亞等國的專家與非政府組織等逾90人參與，友邦聖文森衛生部長普林斯（Clair Prince）、貝里斯衛生部長馬林（FlorencioMarin Jr.）、聖克里斯多福及尼維斯衛生部次長馬丁（Curtis Martin）亦特別出席聆聽。

主持人聖文森衛生部醫療長畢雪（Simone KeizerBeache）強調，建構永續的數位健康生態系統須由國家政策層面向下延伸至社區，整合技術、人力與基層接受度。

衛生福利部長邱泰源在致詞中指出，台灣積極投入智慧醫療發展，國合會已連續第8年於日內瓦舉辦世衛大會（WHA）場外論壇，期待透過經驗分享協助更多國家縮短健康照護落差。

巴拉圭衛生部次長奧特拉多（Jose Ortellado）在專題演講中，分享巴拉圭在國合會的協助下推動醫療資訊系統的國家策略，透過同步導入智慧設備與強化人才培訓，已有效提升地方醫療量能與可近性，並為後續人工智慧（AI）應用奠定資料基礎。

日內瓦數位健康中心（Geneva Digital Health Hub）技術長蘭迪亞貝隆諾（Mirana MichelleRandriambelonoro）分享在尼泊爾與馬利推行遠距診療的成果；國合會副秘書長李志宏則介紹國合會在巴拉圭、斐濟、索馬利蘭與貝里斯導入醫療資訊系統與AI輔助工具，從基礎建設起步，逐步拓展至人力訓練與區域協作，建立在地化數位健康架構。

世界兒童權利組織（Terre des Hommes）數位健康經理慕荷吉（Kallol Mukherji）展示電子診療系統（IeDA）於婦幼健康領域的實際應用。坦尚尼亞國際組織Baobab Institute創辦人蓋耶（Pape Amadou Gaye）則分享如何在偏遠地區克服基礎設施限制，有效導入數位醫療，提升社區層級的健康服務。他也特別感謝台灣國合會在此過程中的貢獻。

國合會副秘書長謝佩芬在論壇總結表示，智慧醫療為外交部長林佳龍推動「榮邦計畫」重點之一，國合會從與不同夥伴國家的合作經驗中，深刻理解須打造橫跨政策、制度與民眾參與的整體生態系統，才能成功推動智慧醫療轉型。

該論壇合辦者包括瑞士的世界兒童權利組織、台灣的國家衛生研究院和醫界聯盟基金會。