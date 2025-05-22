聽新聞
0:00 / 0:00
高達50位受害者！日計程車司機以安眠藥迷姦 遭查獲3000個影像
日本1名住在東京都的男子先前當計程車司機時，疑似使用安眠藥迷姦乘客，昨天被東京都警視廳逮捕。警方查獲他的手機等裝置內含總計約3000個猥褻影像，受害人數上看約50人。
「讀賣新聞」與日本放送協會（NHK）報導，犯嫌田中敏志，目前54歲無業，住在東京都江戶川區春江町。他昨天被東京都警視廳依「不同意性交罪」、「性姿態攝影處罰法」等罪嫌逮捕。
警方從田中敏志的手機等裝置，查獲他在車內等處向大約50名女性伸出狼爪的影像，總計多達3000個影片與畫面，時間可追溯到2008年。
影片中的受害者疑似都是計程車乘客，東京都警視廳正在調查能判定身分的10幾名受害者，以釐清相關受害狀況。
東京都警視廳說明，犯嫌疑似於去年7月讓1位20多歲的計程車女乘客喝下安眠藥並失去意識後，在女乘客住家性侵她，且用手機錄下過程。
犯嫌面對警方調查否認指控，宣稱「不記得」。
當時，受害女性與朋友喝完酒之後獨自搭乘計程車，頭髮驗出含有安眠藥成分。而當時車內的行車記錄器記憶卡不翼而飛，東京都警視廳研判記憶卡可能已被犯嫌拔出。
犯嫌去年曾因涉嫌猥褻其他女性，遭其他地區的警方逮捕，後來被檢方依不同意猥褻罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言