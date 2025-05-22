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東京都議員選舉6月登場 自民黨能否保最大黨成焦點

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本東京都知事小池百合子。（歐新社）
日本東京都知事小池百合子。（歐新社）

日本6月東京議員選舉被日媒喻為參議院改選前哨戰，將聚焦自民黨能否維持都議會第一大黨，以及東京都知事小池百合子擔任特別顧問的地區政黨「都民第一會」能否重回最大黨。

時事通信社報導，日本東京都議員本屆任期將於7月22日屆滿，都議員選舉6月13日公告、6月22日投開票，42個選區將選出127名議員。

截至5月21日，預計參選人數逾270人，有望刷新過去紀錄。而各政黨都把這場選戰定位為夏季參議院改選的前哨戰，拿出面對國政選舉的態勢備戰。

自民黨目前在東京都議會有30席，將提名42人參選。先前因為都議會會派（議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體）的「小金庫事件」，未獲自民黨提名的6位現任或前任東京都議員也預計參選。

自民黨在2017年東京都議員選舉慘敗，只拿下23席，寫下過去最少紀錄。報導指出，有意見認為，這次選戰因小金庫事件，以及現任日本首相石破茂政府面臨的不利狀況，預料對自民黨而言會是場硬戰。

由東京都知事小池百合子擔任特別顧問的「都民第一會」現為東京都議會第二大黨，目前在都議會有26席，先前已宣布提名37人。

而公明黨預計推出22人參選，目標是連續9次全員當選。

支持小池的自民黨、公明黨及都民第一會目前合計掌握過半席次，被視為知事執政黨。

另一方面，都議會在野黨部分，共產黨目前有19席，預計提名24人，立憲民主黨握有12席，計劃推出21人參選，前述兩黨預計在部分選區整合，盼增加席次；日本維新會目前有1席，將提名6人。

而目前未在東京都議會握有席次的勢力，能否崛起也是焦點，像是國民民主黨將提名18人，目標為拿下能獨立提出條例案的至少11席。

去年東京都知事選舉的候選人石丸伸二創立的地區政黨「再生之道」，目前也預計提名42人；其他逾50名無黨籍人士也計劃參選。

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