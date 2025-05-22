烏克蘭前親俄總統幕僚在西班牙遭槍殺

（德國之聲中文網）西班牙警方對外通報，一名曾受美國制裁的烏克蘭前議員、烏克蘭前親俄總統亞努科維奇的重要助手安德烈·波爾特諾夫（Andriy Portnov）周三（5月21日）上午在馬德裡附近遭槍擊身亡。

消息人士稱，襲擊案發生在位於波蘇埃洛-德阿拉爾孔鎮（Pozuelo de Alarcon）一所美國私立學校附近。受害人在送完孩子上學後，數名槍手在其准備坐上一輛汽車時，向其背部和頭部開槍。槍手隨後逃離現場，跑向一片樹林。

警方確認死者為安德烈·波爾特諾夫（Andriy Portnov）。

救援人員表示，死者身上至少有三處遭槍擊。

路透社獲取到的這所美國學校發給家長們的一封信函中寫道，校方相信受害者是該校學生的父親，但正在等待警方的正式身份確認。

波爾特諾夫曾在21世紀初期擔任烏克蘭議員，並在俄羅斯總統普京的盟友亞努科維奇出任烏克蘭總統時期，擔任總統辦公廳副主任。2014年，亞努科維奇政府鎮壓親歐盟抗議後下台，波爾特諾夫逃往俄羅斯。

此後，他曾居住在俄羅斯和奧地利，並在烏克蘭總統澤連斯基當選後返回烏克蘭。

2021年美國以涉嫌腐敗為由對他實施制裁，稱他利用自己在司法和執法系統中的影響力謀取利益，並破壞烏克蘭改革進程。

他在烏克蘭也因侮辱、威脅記者以及對媒體人士提起大量訴訟而臭名昭著。

據媒體報道，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，盡管烏克蘭禁止服兵役年齡男性離境，波爾特諾夫仍利用自己的人脈成功再次逃離烏克蘭。

烏克蘭官方尚未對此事件發表評論，但一名不願透露姓名的烏克蘭軍事情報官員向法新社證實，波爾特諾夫已被槍殺。

自2022年戰爭爆發以來，在俄羅斯和烏克蘭被佔領區烏克蘭被認為與多起暗殺事件有關，目標多為政治人士、軍事官員或戰爭支持者。

而俄羅斯方面也被指控發動過暗殺。2024年2月，一名叛逃的俄羅斯直升機飛行員的屍體在西班牙濱海度假勝地貝尼多姆（Benidorm）附近被發現，身中多槍。

據西班牙媒體報道，西班牙情報部門“毫不懷疑克裡姆林宮的長臂是這起史無前例的犯罪的幕後黑手”。

根據馬德裡政府數據，西班牙收容了30多萬烏克蘭人，其中大多數人是逃離俄羅斯入侵後獲得臨時保護的難民。

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