將赴南海辦海上演唱會 菲民團以歌聲宣示主權
菲律賓民間團體「這是我們的」聯盟，下週將在南海菲律賓控制的海域舉辦海上演唱會，透過歌聲以和平方式宣示菲律賓主權，菲、日、韓、印、馬等國都有歌手參與。
由多個菲國民間團體組成「這是我們的」（AtinIto）聯盟，今天在大馬尼拉地區奎松市（QuezonCity）召開記者會，宣布第3次的「西菲律賓海」之旅將於26日啟航，直到30日。
「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟海域。
主辦單位說，此次「西菲律賓海」之旅，志工、歌手和媒體記者將從馬尼拉出發，經巴拉旺省（Palawan）艾尼島（El Nido），航往南海中業島附近海域舉辦海上演唱會，之後航返馬尼拉。
獻聲藝人有菲國抒情搖滾歌手Ebe Dancel、女團Rouge、男團HORI7ON、饒舌樂團Morobeats，以及來自日本的三海郁彌、韓國女團I:Mond、印尼歌手Viona和馬來西亞歌手Kai Mata。
除了演唱會之外，志工及隨行人員也將與菲律賓漁民對話及進行文化交流。
Atin Ito召集人德拉托瑞（Ed Dela Torre）在記者會上說，菲律賓與鄰國的音樂家、藝人、漁民和民間團體領袖將齊聚一堂，共同促進和平、對話和文化交流。
另一方面，在5月12日期中選舉當選眾議員的狄歐克諾（Chel Diokno）說，上任後將推動在學校強制開設「西菲律賓海」歷史以及地理課，透過教育以對抗來自外國的影響力作戰及宣傳戰。
Atin Ito之前已曾兩度組織船隊前赴南海。
第1次是於2023年12月10日，原計劃向南海的菲國漁民和軍隊發送物資，但遭中國船艦「持續尾隨」而返航；第2次是於2024年5月中旬，突破中國軍艦攔堵，成功發送物資給黃岩島漁民。
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