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以軍鳴槍驅趕多國外交代表團 北京要求全面調查

中央社／ 台北22日電
中國外交部發言人毛寧。美聯社
中國外交部發言人毛寧。美聯社

多國外交官21日訪問被占領的約旦河西岸期間遭以色列軍隊鳴槍示警，其中包括一名大陸外交官。北京今天表示，堅決反對任何威脅外交人員安全的行為，要求展開全面調查，避免類似事件再次發生。

據環球網，大陸外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應相關問題時表示，中方高度關注相關事件，堅決反對任何威脅外交人員安全的行為，要求展開全面調查，避免類似事件再次發生。

她表示，一段時間以來，約旦河西岸的形勢持續緊張，中方敦促有關方特別是以色列，不要採取任何進一步激化矛盾的舉動。

多國外交官21日訪問被占領的約旦河西岸期間遭以色列軍隊鳴槍示警，數個支持以色列的國家對此深表不滿。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，這起事件「令人無法接受」。

聯合國 毛寧 北京 以色列

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