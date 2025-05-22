韓國擬對台灣、大陸石油樹脂 課反傾銷稅為期5年

韓國產業通商資源部貿易委員會今天決議，建議企劃財政部對大陸與台灣輸入的石油樹脂產品課徵2.26%至18.52%不等的反傾銷稅，為期5年。

「韓國商報」（Business Korea）報導，這項最終裁定是承接去年底做出的初判結果。

去年5月，韓國可隆工業公司（Kolon IndustriesInc.）指控5家大陸企業與2家台灣企業以不公平的低價向韓國出口石油樹脂，因此要求當局啟動調查。

貿易委員會在同一天也接獲通報，要求對3項產品啟動傾銷調查，分別是來自泰國的纖維板、日本與大陸的工業機器人，以及沙烏地阿拉伯的乙二醇單丁醚。

韓國當局已就大陸熱軋鋼板對本國產業造成損害的情形召開公聽會，目前這類產品已被課徵臨時反傾銷稅，最高稅率達38.02%。

一名貿易委員會官員表示：「經過國內外實地稽查後，實施相關反傾銷稅的最終裁定將於今年下半年公布。」

石油樹脂是由石油腦裂解過程中產生的副產品加工而成的材料，常用來做為增黏劑，應用在柏油、油漆，以及進階的紙尿布、衛生棉等。石油樹脂按照顏色區分，主要分成一般應用的黃色樹脂，以及較高階的白色樹脂，近年面對大陸等業者的低價競爭，台灣業者的主力已經轉到高階市場。