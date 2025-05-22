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最長壽人瑞相繼逝世 114歲奶奶成日本最高齡長者

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本最高齡人瑞近藤Mine（ミネ）與臼井Masu（ます）這週相繼以114歲高壽離世後，日本政府宣布大分縣114歲奶奶廣安美代子成為日本國內最高齡長者。

「朝日新聞」報導，日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛福部）表示，出生於1910年9月1日、住在愛知縣幸田町的近藤於本月20日過世。

幸田町長成瀨敦對此發布聲明表示：「近藤的生涯象徵著健康長壽，也再度教導我們家人的羈絆以及與地區連結的重要性。對於她的一生，由衷致敬與表示感謝之意。」

厚勞省指出，近藤過世後，住在靜岡縣小山町的114歲奶奶臼井於20日「接棒」成為日本國內最高齡長者，不過她在隔天也跟著辭世。

厚勞省21日宣布，住在大分縣中津市的廣安美代子成為日本國內最年長人瑞。她出生於1911年1月23日。

日本 奶奶 人瑞

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