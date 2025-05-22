日本電車撞上疑似飛來物體 乘客1死2傷

日本長野電鐵公司1班列車昨天行經長野縣北部須坂市時，撞上疑似被強風吹來的物體，導致其中1節車廂窗戶破裂。事故發生後，車內1名乘客死亡，其他2名乘客受傷。

信越放送（SBC）報導，日本運輸安全委員會今天將派遣鐵路事故調查官前往現場。

這起事故發生在昨晚6時前，長野電鐵1班由3節車廂組成的普通列車行經須坂市小山地區時，第1節車廂的窗戶玻璃破裂。

事故發生後，1名56歲男乘客死亡，其他2名男乘客頭部等部位受傷。這3人當時均在第1節車廂內。

附近的人士表示，事故現場的鐵軌旁曾出現鐵皮覆蓋的農業機具小倉庫，似乎受到強風影響，被吹到鐵軌上，而小倉庫長寬約4公尺、高度約3公尺。

長野電鐵表示，這班列車的司機員回憶當時注意到鐵軌上有疑似倉庫的物體後就手動急剎，但是仍來不及而撞上。列車當時以時速60公里的速度行進。

共同社報導，日本國土交通省指出，這是繼2005年山形縣JR羽越線1班特急列車發生脫軌5死事故後，又出現行駛中的電車有乘客死亡的事件。

氣象廳指出，長野縣北部昨天下午接獲容易出現突然颳起強風的「龍捲風注意情報」。