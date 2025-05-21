挑戰7天內往返倫敦和聖母峰 英國登山隊登頂成功

退役英國前特種部隊成員組成團隊，挑戰於7天之內往返倫敦和聖母峰。這項探險活動的規劃者宣布，一行人於今天攻頂成功。

法新社報導，包括官拜英國政務次官的卡恩斯（Alistair Carns）在內4名男性16日離開倫敦之前，已預先針對高海拔地區氧氣稀薄的環境進行調適，包括運用在登山界引人側目的「吸氙氣」作法。

這項計畫目的在為退伍軍人慈善機構募款。從英國出發前，他們睡眠時使用特殊的低氧帳篷進行訓練。

奧地利富騰巴赫探險公司（Furtenbach Adventures）的富騰巴赫（Lukas Furtenbach）規劃這項活動。他告訴法新社：「包括他們所有4個人、一名攝影師和5名雪巴人（Sherpa）組成的團隊於今天上午7時10分攻頂成功。」

成員還包括米勒（Garth Miller）、史塔吉克（Anthony Stazicker）、高德靈頓（Kevin Godlington）的這個團隊現在正在從8849公尺聖母峰（MountEverest）下山途中。

富騰巴赫說：「他們入夜前將會下降到基地營，如果天氣狀況許可，就會於7天之內回家。」

這個團隊為父母命喪衝突之中的兒童募款。

45歲的卡恩斯曾在阿富汗服役。他於出發前曾表示：「在阿富汗多場軍事行動中，我明白不是每個人都能回得來。」

皇家海軍陸戰隊後備隊上校卡恩斯是自從第二次世界大戰以來獲頒最多獎章的英國國會議員。

團隊4名成員曾在家中先行運用低氧帳篷和特殊訓練方法進行調適，並於出發前兩週進行「吸氙氣」訓練。

吸入氙氣可促進人體產生紅血球生成素（EPO），刺激攜氧細胞紅血球的生成，進而提昇在高山上的表現。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）2014年以可能非法提升表現為由，禁止運動員使用氙氣。