造假文件助大陸詐騙分子開戶 泰國銀行行員遭逮
泰國警方日前破獲中國詐騙集團分子在泰國開設銀行帳戶，在短短一週內就提領9100萬泰銖（約新台幣8300萬元）後回到中國的案件，警方逮捕多名造假文件協助中國人開戶的銀行行員。
泰國皇家警察科技犯罪中心打擊主任塔猜（ThatchaiPitaneelaboot）今天舉行記者會指出，有15名中國人在3月9日持觀光簽抵達泰國，接著前往旅遊勝地巴達雅（Pattaya）開立銀行戶頭，然後1週內就離開泰國，銀行的經理和職員涉嫌造假文件協助這些中國人開設銀行戶頭。
根據警方調查，共有1億1800萬泰銖被轉入了這15個戶頭中，這15名中國人提取了9100萬泰銖後離開。警方也發現這15個帳戶涉及了106宗詐欺案件。警方進一步追查發現，這個詐騙集團還另外涉及了462個銀行帳戶和2084個案件，損失金額高達22億泰銖。
鮮新聞（Khaosod）指出，警方逮捕4名涉案的銀行經理和員工、2名翻譯還有5名協助中國人開戶的人，共逮捕了11人，不過警方並未透露這些泰國人收取的金額。泰國警方也正在和中國相關單位合作，追捕那15名中國人，且其中有5人和鄰近國家的詐騙園區有關。
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