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熱帶雨林大流失…研究揭驚人數據 去年消失面積相當台灣2倍
研究人員今天報告，去年熱帶雨林大規模受損，等於每天每小時的每分鐘都有相當於18個足球場大的面積遭到破壞，而這很大部分是氣候變遷引發的火災造成。
法新社報導，整體而言，全世界共失去6萬7000平方公里珍貴的原始熱帶森林，面積相當於比利時或台灣的兩倍。
智庫「全球森林觀察」（Global Forest Watch）表示，流失的面積比2023年高出80%。
「全球森林觀察」共同主任高德曼（Elizabeth Goldman）在簡報中表示：「這種程度的森林破壞在20多年的數據中前所未見。」
「這是全球紅色警報。」
其中近一半雨林流失是火災造成，火災也首次超過農業，成為造成雨林破壞的主要因素。
2024年，由於森林砍伐和故意或意外的火災，樹木覆蓋率下降產生了超過30億公噸的二氧化碳污染，超過印度同期使用化石燃料產生的排放量。
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