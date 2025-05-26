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孩子還小卻面臨退休…61歲爸4歲兒老師也誤認爺孫 曝高齡育兒殘酷面

聯合新聞網／ 綜合報導
晚生晚育是經濟和體力的雙重挑戰。情境示意圖，與當事人無關。圖／Ingimage
晚生晚育是經濟和體力的雙重挑戰。情境示意圖，與當事人無關。圖／Ingimage

根據日媒「HugKum」報導，日本產經新聞娛樂版「zakⅡ編集部」副總編中本裕己在56歲時，首度成為人父。如今61歲的他在社群媒體X上分享這五年來的育兒經驗，包括體力、經濟與社會眼光等多方面的挑戰與學習，引起不少共鳴。

中本原為報社編輯長，45歲的妻子在懷孕期間因感染腮腺炎而導致心臟衰竭，妻子出院康復後，夫妻便攜手照顧早產的兒子。疫情期間因居家辦公成為照顧兒子的好機會，他邊開線上會議邊哄孩子，漸漸摸索出「高齡父親」的育兒節奏。雖然某次去幼兒園接兒子時，被老師問「爺爺，為什麼是你來接呢？」，但他以幽默態度面對，笑稱孩子也逐漸能體諒他的體能極限。

但比體力更棘手的是財務問題。他在孩子出生後不久便面臨必須退休的問題，雖然日本有「雇用延長到65歲」的制度，但收入大幅下降。另外還因年齡過高無法投保子女教育基金保險，這對中本夫妻而言，也是一大衝擊。後來，中本轉向調整現有保單與進行外幣投資，試圖替孩子預存教育費。除此之外，也搬家到租金比較便宜且公園多的足立區，更適合育兒。

另外，中本也自覺健康是繼續工作的關鍵，近年減少應酬，控制尿酸過高的問題，把陪伴孩子視為運動兼休閒，享受公園遊戲與親子泡湯之樂。他表示「孩子太可愛了，讓人願意為他拚命」，即使年過半百才開始育兒，但正因如此，每一刻的陪伴與互動都格外珍貴。

退休 親子 育兒 早產

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