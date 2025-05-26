孩子還小卻面臨退休…61歲爸4歲兒老師也誤認爺孫 曝高齡育兒殘酷面

「為了進入一流企業，就該擁有高學歷」——這句話在日本和台灣社會可說根深柢固。大學考試不僅是青少年人生的一大關卡，也往往被視為決定未來方向的重要分水嶺。暢銷書《17歲時我想知道的升學與人生之事》作者山火武（びーやま）接受《現代商業》雜誌專訪時直言，學歷確實帶來競爭優勢，雖不保證成功，卻賦予年輕人寶貴的「選擇權」。在「做自己」與「社會現實」拉鋸的時代，格外發人深省。...

2025-05-26 08:00