南韓計畫施行醫師助理制度 護理人員代行部分職務

南韓去年因政府宣布增招醫學生，引發大批住院醫師罷工，醫師助理（Physician Assistant）法制化的議題再次浮上檯面。南韓政府今天公布相關草案，將自6月上路，開放專門護理人員可進行骨髓穿刺、皮膚縫合等工作。

南韓現行法律並不允許護理人員代行手術輔助等醫師業務，但去年考量罷工潮影響大型醫院醫療量能，南韓政府開放護理人員在法律保護下於醫療機構內執行部分醫療程序。強化護理人員受法律保護的醫師助理法制化需求再次引發關注。

使「診療支援人力」合法化的護理人員法將在6月21日上路，南韓保健福祉部今天公布診療支援業務行為目錄公告草案，明列被稱為醫師助理的醫療支援人力業務內容，涵蓋骨髓穿刺、起草處方箋等45項醫師職務。

據護理人員法規定，具有專門護理人員執照及3年以上臨床經驗者，接受教育課程後便可擔任診療支援工作；若有1年以上診療支援業務經驗者，不需3年臨床經驗也可擔任。

實際上，醫療現場本就有許多只能由醫師進行的業務由護理人員代為執行，但因為並不合法，再發生醫療糾紛時，護理人員無法受到法律保障。保健福祉部表示，希望透過診療支援業務制度化，消除護理人員一直以來的不安。

不過，醫界對這項法案一直保持反對立場，認為這會影響既有的醫療人員執照體系。

大韓護理人員協會也對目前規劃的教育方式、認證資格與機構表達憂心，認為應該提供更具系統性的教育規劃，而非將人力教育工作轉嫁給醫療現場。