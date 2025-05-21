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大阪世博僅尼泊爾館未完工 相關活動擬延期

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日媒今天引述消息人士披露，2025年世界博覽會（大阪關西世博）期間，原定在5月底舉辦的尼泊爾「國家日」節慶預料將延期，原因是尼泊爾館目前尚未完工，難以舉辦這項活動。

大阪關西世博4月13日開幕，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展覽期間參展國與地區、國際機構會輪流在特定日期舉辦「國家日」或「特別日」活動，以便讓遊客更了解參展方的文化，其中尼泊爾的「國家日」預計在5月31日舉行。

「讀賣新聞」採訪日本政府相關人士、大阪府政府、大阪市政府的幹部後報導，海外的展館中，目前僅剩尼泊爾館未完工，因此難以舉辦「國家日」活動。

尼泊爾選擇自建展館的「方案A」，不過根據這屆世博會的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）指出，由於費用支付延宕，尼泊爾館的施工進度停擺。

大阪府政府與大阪市政府的幹部受訪時透露，「若展館未完工，（尼泊爾）應該也無法舉辦國家日吧」。

日本每日放送（MBS）報導，尼泊爾館的工程今年1月中開始就中斷，目前仍不知道何時能開館。若尼泊爾的「國家日」延期，將是這屆世博會首例。

尼泊爾 大阪 世博

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