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中國男子東京TOEIC當槍手被捕 冒名應考口罩藏麥克風

中央社／ 東京21日專電
考試作弊。示意圖／ingimage
考試作弊。示意圖／ingimage

27歲的中國籍男子王立坤18日涉嫌偽造身分在東京舉行的「多益」（TOEIC）英文能力檢定考試當「槍手」，不僅冒名應考，口罩內側還藏有約3至4公分的小型麥克風，當場遭到警方逮捕。他被捕後，同一考場有3成考生缺席。

日本放送協會（NHK）報導，掌管東京警務的警視廳表示，王立坤18日在東京板橋區舉辦TOEIC的考場，以寫有他人名字的准考證應考，涉嫌入侵建造物、偽造文書，因此予以逮捕。

主辦多益的團體事前報警表示，「同一人每次都以不同的名字應考」、「考試時有人低聲講中文」、「中國考生成績900分（滿分990分）以上的人數異常增多」。警方早有戒備，18日當天在考場守株待兔。

對於警方的調查，王立坤供稱，「我在網路上找打工的機會，有人指示我應考，說會給我酬金。」警方研判王立坤涉嫌以他人名義多次應考，正調查是否為組織性的考試作弊。

日本讀賣新聞報導，警方表示，王立坤去年6月及今年3月，曾以看似中國人2人的名字應考。他在准考證上貼上自己的大頭照。18日他被警方逮捕時，口罩內側藏有約3至4公分的小型麥克風。

當天同一考場原本預定應考的考生50人，其中約15人缺席。警視廳研判，這些缺考者，可能是原本要接受王立坤傳遞答案的作弊者，知道情況有異後，臨時缺席。

多益

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