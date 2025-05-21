日本頻傳外國人開車釀禍 外國駕照更換制成焦點

42歲中國籍男子鄧洪鵬本月14日在日本埼玉縣開車衝撞放學後的小學生，導致4人受傷，肇事逃逸4天後自首。警方調查後得知，鄧男原本是持中國駕照，在日本利用「外國駕照更換」制度取得日本駕照。

日本產經新聞報導，涉嫌三鄉市肇逃事件被逮捕的拆解建築物工人鄧洪鵬14日在駕車衝撞學童之前，曾在中餐館喝酒。埼玉縣警方19日以鄧男涉嫌違反道路交通法及違反汽車駕駛處罰法，將他移送檢方偵辦。

調查人員表示，鄧男曾在中國取得駕照，到日本後，幾年前利用日本的「外國駕照更換」（日文稱外國免許切替，簡稱外免切替）制度取得日本的駕照。

本月18日在日本三重縣龜山市的新名神高速公路，一名住滋賀縣長濱市的34歲秘魯籍男子開車逆向行駛撞到對向來車，遭警方逮捕。

調查人員後來得知，該男子原本持有秘魯駕照，到日本之後，利用「外國駕照更換」制度取得日本駕照。

近年來，中國籍人士在日本各地發生車禍造成死傷的事故增加，日本有關當局在調查後得知，愈來愈多中國籍人士利用「外國駕照更換」制度輕易取得日本駕照。

有中籍人士在社群網站上大肆宣傳，「可到日本輕易取得日本駕照，題目超簡單，有手就行」，且報考時填寫臨時下榻的日本飯店住址即可。考試問題是很基本常識題，用「OX」作答，10題答對7題就合格。此事引起日本民眾不安，呼籲政府重新審視該制度。

國際駕駛執照（IDP）依照1949年日內瓦國際道路交通公約及1968年維也納國際道路交通公約，由公約簽署國政府發行。日本和歐美等約100國是日內瓦國際道路交通公約加盟國，但越南、中國未加盟該公約，於是越南與中國籍人士就利用日本的「外國駕照更換」制度取得日本駕照。

日本警察廳表示，持外國駕照可以在日本開車的方法有3種。1.持有日內瓦國際道路交通公約加盟國承認的國際駕照；2.將外國或地區的駕照附上日文譯本；3.取得日本駕照。

中國不是日內瓦國際道路交通公約加盟國，中國籍人士即使持有在中國所發的駕照，也無法取得國際駕照。而上述2的情況，外國或地區的駕照附上日文譯本，適用對象僅限瑞士、德國、法國、比利時、摩納哥、台灣。

因此，中國籍人士要在日本開車的話，僅能藉由3的方式。持有中國的駕照者藉由「外國駕照更換」制度，取得日本駕照。

在日本，外國駕照更換制廣為關注是2023年夏天左右。當時，中國的社群網站有很多貼文寫「到日本考駕照！」、「只要5天就能考取」、「不用練習一次就考過」等。到日本考取駕照成為一股風潮，甚至有中國籍人士組「考駕照訪日團」，可到日本觀光兼考取日本駕照。

有日本國會議員就針對「外國駕照更換」提出質疑。今年3月，日本國家公安委員長坂井學在眾議院預算委員會上坦承此制度太寬鬆，表示「將從制度和運用這兩方面研議」。

日本前數位大臣、自民黨籍眾議員河野太郎本月12日在社群平台X發貼文表示，「警察廳已明確表示，不再允許無住民票的中國人來日本之後，將中國駕照更換為日本駕照」。

公明黨籍參議員谷合正明回應河野的貼文指出，「聽警察廳說，證明住址的文件以『住民票』（居留證明）為主，今後將據此重新審視制度」。

古屋大學教授加藤弘和指出，如果報考用臨時住址，意味著出事時根本找不到人，應重新審視飯店等臨時住所是否符合報考資格。