巴布亞紐幾內亞外海規模6.4地震 無海嘯警報

根據美國地質調查所（USGS），巴布亞紐幾內亞北部外海今天發生規模6.4地震，這起地震沒有「引發海嘯警報」。

法新社報導，美國地質調查所表示，地震發生於距離巴布亞紐幾內亞安戈拉姆鎮（Angoram）約81公里處，地震深度10公里。美國地質調查所已修正稍早發布的地震規模、深度及距離。

巴布亞紐幾內亞位於地震活躍的「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）上，地震頻繁發生。雖然地震在人煙稀少的地區很少造成大規模損害，但仍可能引發破壞性極大的山崩。