南韓高齡駕駛車禍率居高不下 迫於生計難返還駕照

新北市三峽區發生78歲駕駛高速衝撞車禍，釀3死12傷。南韓近年由高齡駕駛造成的車禍比例居高不下，即使推行主動返還駕照制度，也因生計因素難以取得顯著效果。

去年7月，一名68歲駕駛在首爾市中心的市廳一帶逆向行駛，導致9死7傷的交通事故，引發社會關注。該駕駛是一名具有40年駕駛經歷的巴士司機，聲稱汽車暴衝釀禍，但在警察調查中，發現案發前駕駛曾大力踩油門、沒有踩煞車，現場地面也未留下煞車痕跡。

在這次事件的5個月前，首爾市恩平區一處市場附近也發生80多歲男性錯將油門當煞車，撞死1人、造成13人受傷的事件。這類高齡駕駛造成的車禍事件愈見頻繁，如何有效因應也成為南韓政府的一大頭痛問題。

根據南韓交通事故分析系統統計，由65歲以上駕駛釀成的交通事故件數，2019年共有3萬3239件、2020年3萬1072件、2021年3萬1841件、2022年3萬4652件、2023年3萬9614件，以2023年為基準，這類交通事故在所有交通事故中占比達19.9%。

依南韓現行法規定，65歲至75歲駕駛必須在5年內申請換照，75歲以上駕駛則是3年必須換照一次。為了減少高齡駕駛導致的車禍事故，南韓政府及各地方政府在2018年導入「高齡者駕照返還制度」，為主動交還駕照的高齡者提供10萬到30萬韓元（約新台幣2200到6500元）不等的經濟支援，但每年返還率只在2%左右，效果低迷。

根據南韓道路交通公團統計，65歲以上持有駕照人數逐年穩定增加，至2023年已有474萬7426人，較導入駕照返還制度前的2018年（307萬650人）增加超過167萬人，增勢絲毫不受影響，甚至有許多人未按規定換照。

使高齡族群不願輕易放棄駕照的原因，很大一部分在於交通及生計需求。在首爾以外地區，很多地方的大眾交通只有久久一班公車，只要錯過就無法出門買菜、看醫生，就算叫計程車，長期費用也遠遠超過政府支援的區區10萬韓元。

另外，還有許多靠著開車維生的高齡者，包括計程車司機、貨車司機，以及必須開卡車去採買秧苗的農業從業者等，為了生計，他們無法輕易放開手中的方向盤。

南韓政府也從2023年起考慮導入「有條件駕照制度」，例如禁止高齡駕駛深夜開車、禁止開上高速公路、針對高齡駕駛的速南韓政府日前公布的2025年道路交通事故死亡人數減少對策中也決定，最快從今年9月起試行在駕照考試中心安裝虛擬實境駕駛設備，以評估駕駛能力，評估對象為「身體、認知能力顯著低下的高危險駕駛」，但並非以年齡為標準，而是將從醫療狀況等客觀條件判斷。