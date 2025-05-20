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日本增加地下防空避難所 容量增一倍、收容逾千萬人

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

日本政府計劃將全國地下防空避難所的容量擴大一倍，至可容納超過1,000萬人，以便在遭空襲時提供民眾更佳的保護。

目前，包括地上和地下在內，日本全國共有超過58,000處防空避難所，可供民眾停留一至兩個小時，總收容量為全國人口的140%。但可在飛彈空襲時提供較佳保護的地下防空避難所，只有3,900處，約占總數的7%，僅夠收容約全國5%的人口。政府將在本年度擬定一套指導方針，要求地方政府指定更多的庇護所。

根據日本內閣府日前撰寫的報告，政府增加了1,489處地下避難所，使避難所面積由原先的491萬平方公尺再增加400萬平方公尺。政府估計，每個人短期停留需要0.825平方公尺的空間，預計這些地下避難所的總面積將可容納1,000多萬人，幾乎是目前可收容近600萬人的兩倍。

除短期避難所外，其他位於公共建築物下方的避難所儲存有食物，可供民眾居留兩周時間。

日本政府正在鄰近台灣的先島群島建造可供居留兩周的新避難所，一旦台海爆發危機，該地區將面臨危險，在這種情況下，很難立即撤離島上居民。

飛彈 空襲 日本 建築

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