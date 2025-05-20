批國際刑事法院「政治化」 匈牙利國會通過退出法案

首要的政策涉及新加坡與其直接鄰國馬來西亞和印尼的外交關係。新加坡在一九六五年八月九日成為獨立國家，其首次國會開幕式是我們探討新加坡大戰略的合適起點。馬來西亞的形成（「合併」）以及隨後導致新加坡獨立的事件（「分離」）已是眾所周知。兩國對分離的原因有各自的解釋，並且雙方同意保持分歧。因此，此處闡述的是無可爭議的基本要點，這將有助於將一九六五年十二月舉行的第一次國會會議（新加坡從馬來西亞脫離四個月後）和對新加坡大戰略的闡明放入脈絡之中。

2025-05-20 16:36