退休圓夢8個月慘收場！砸400萬開咖啡廳血本無歸 62歲男嘆：我太天真
根據日媒「The Gold Online」報導，日本一名62歲男子藤原進退休後投入約2,000萬日圓（約新台幣416萬元）開設一間咖啡廳，盼為第二人生譜出新頁，卻在短短八個月內結束營業。他坦言：「我太天真了。」此案例也反映出高齡創業的現實挑戰。
藤原原本任職於食品批發公司，60歲時未選擇再雇用制度，而是帶著38個月薪水的退職金和當下的薪水55萬日圓（約新台幣11萬4千元），實現長年以來的夢想──開一間溫馨、讓人放鬆的咖啡館。他選在學生時期熟悉的郊區租下店面，與妻子共同規劃裝潢與菜單，初期更因老同事與友人到訪，加上媒體報導，生意不錯。不少顧客讚美店內氣氛佳，令他滿懷希望。
但問題很快浮現。店面距離車站15分鐘路程，加上當地為住宅區，來客量難以持續。即使他積極經營社群、推出外帶服務，仍無力扭轉虧損局勢。藤原坦言，自己過於自信，認為靠品質就能吸引顧客，卻忽略了市場調查與經營計畫。最終因無法負擔租金、人事與進貨成本，只能黯然關門。
根據總務省統計，60歲以上就業率持續上升，高齡創業者比例也穩定成長。但根據政策金融公庫調查，即便有六成創業者營收上升，仍有三成陷入赤字。網友中也有人分享自身經驗，表示他工作了35年，在40歲時花十年準備、備妥上億日圓資金後才順利開業，成功並非偶然。藤原目前已重新投入職場，他提醒：「夢想值得追尋。但請務必冷靜計畫，不要憑一股熱情就貿然前進。」
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