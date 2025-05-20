快訊

三峽車禍奪3命！肇事78歲翁被控是「累犯」 5年前衝人行道撞母嬰

新聞幕後／輝達設北士科有三大棘手問題 解套秒招曝光

川普稱拜登罹癌消息「非常令人難過」 但「有人沒說真相」

聽新聞
0:00 / 0:00

照顧者悲劇！62歲男不堪壓力兼捱罵 勒死九旬母自首：感疲累絕望

香港01／ 田中貴／報導
日本1名62歲男子不堪長期照顧91歲母親，一次被對方責罵時懷疑情緒失控，在家中用領帶將母親勒死。示意圖／ingimage
日本1名62歲男子不堪長期照顧91歲母親，一次被對方責罵時懷疑情緒失控，在家中用領帶將母親勒死。示意圖／ingimage

長期照顧年老家人，難免會感到壓力。日本1名62歲男子不堪長期照顧91歲母親，一次被對方責罵時懷疑情緒失控，在家中用領帶將母親勒死，事後報警自首，承認「感到疲累和絕望」。警員到場拘捕涉案男子，正跟進案件。

兒子勒死母親︰太累了

據了解，62歲無業男子半田誠和91歲母親千惠子住在東京小平市鈴木町，事發5月15日凌晨5時許，半田在屋中用領帶勒死母親，之後撥打110報案，並稱「我正在照顧母親，但我太累了，最後把她勒死了」。

被捕男承認罪行

警方大為緊張，派員到場跟進，發現千惠子倒在房間坐墊上，昏迷由救護車送院，最終不治。半田接受調查期間承認罪行，表示自己凌晨被母親吵醒，於是走近照顧，卻遭對方因看護方式而責罵，當想到繼續類似生活時，「感到絕望」、「我用領帶勒死了我的母親」，警方正調查案件內情。

延伸閱讀：

照顧者悲歌！女兒不堪壓力失控　親手打死失智父　遭控傷害致死罪

獨力照顧智障子女！老翁暴斃家中37歲兒活活餓死　女兒伴腐屍多日

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

照顧者悲劇！62歲男不堪壓力兼捱罵 勒死九旬母自首：感疲累絕望

長期照顧年老家人，難免會感到壓力。

反日成雲煙？韓掀「親日潮」旅客超越疫情前 牛丼、拉麵是推手

根據「PRESIDENT Online」報導，近年來韓國人赴日旅遊人數大幅攀升，與過去曾經出現的反日情緒與不買運動形成強烈對比。法政大學研究所教授増淵敏之指出，背後原因之一是日本的連鎖餐飲品牌積極拓展海外市場，加上社群媒體的推波助瀾，使韓國年輕人對日本美食興趣大增，其中又以平價快速的日式速食為最大吸引力。

世衛大會：可望達成疫情條約，且為自身「健康」而戰

在失去美國資助的情況下，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周一（5月19日）呼籲成員國支持其「極為克制」的年度預算請求共計21億美元。

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

先進國家結婚的人愈來愈少，日本政府推測，到2030年男性有三分之一終生不婚、四分之一女性一輩子單身。和歐洲國家不一樣，日本不婚幾乎等於不生，以前有草食男、干物女這種推論，現在則認為，「小孩房的叔叔阿姨」才是日本低生育率的大敵。...

身綁大麻、古柯鹼 哥斯大黎加監獄抓獲「運毒」貓

哥斯大黎加的一所監獄獄警日前發現了一隻身上綁著兩包毒品的貓咪，共繳獲230多克大麻（marijuana）和86克快克古柯...

俄羅斯芭蕾舞傳奇人物格里戈洛維奇逝世 享耆壽98歲

俄羅斯芭蕾舞傳奇人物格里戈洛維奇（Yuri Grigorovich）逝世，享耆壽98歲，他生前擔任著名的莫斯科大劇院首席編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。