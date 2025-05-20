照顧者悲劇！62歲男不堪壓力兼捱罵 勒死九旬母自首：感疲累絕望

長期照顧年老家人，難免會感到壓力。日本1名62歲男子不堪長期照顧91歲母親，一次被對方責罵時懷疑情緒失控，在家中用領帶將母親勒死，事後報警自首，承認「感到疲累和絕望」。警員到場拘捕涉案男子，正跟進案件。

兒子勒死母親︰太累了

據了解，62歲無業男子半田誠和91歲母親千惠子住在東京小平市鈴木町，事發5月15日凌晨5時許，半田在屋中用領帶勒死母親，之後撥打110報案，並稱「我正在照顧母親，但我太累了，最後把她勒死了」。

被捕男承認罪行

警方大為緊張，派員到場跟進，發現千惠子倒在房間坐墊上，昏迷由救護車送院，最終不治。半田接受調查期間承認罪行，表示自己凌晨被母親吵醒，於是走近照顧，卻遭對方因看護方式而責罵，當想到繼續類似生活時，「感到絕望」、「我用領帶勒死了我的母親」，警方正調查案件內情。

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文章授權轉載自《香港01》