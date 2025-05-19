世衛大會：可望達成疫情條約，且為自身「健康」而戰

在失去美國資助的情況下，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周一（5月19日）呼籲成員國支持其「極為克制」的年度預算請求共計21億美元。

世界衛生組織成立近80年來，一直致力於改善人類健康與生活。批評者認為它表現不佳，例如至今未能完成新冠病毒源頭調查。如今，這個聯合國下屬的衛生機構正在為自身的「健康」而戰。美國歷來是世衛組織最大的捐助方，但是川普於今年1月下令中止。

譚德塞說：「21億美元，相當於全球軍事支出八小時的金額。21億美元，是一架隱形轟炸機的價格──它是用來殺人的。」

他在周一於日內瓦開幕的第78屆世衛大會上表示：「21億美元，僅為全球煙草業每年用於廣告和促銷開支的四分之一，而煙草是殺人的產品。」他還說：「看來這個世界上的價值標簽被人調換了。」

譚德塞並未直接提及美國削減資金一事，但他此前曾表示，美國的退出是一個「錯誤」，並呼籲華盛頓重新考慮。

世衛組織提出的未來兩年預算比最初規劃減少了22%，主要是由於美國和其他西方國家削減資金。雖然目前已有大約60%的承諾資金到賬，但仍有17億美元的預算缺口。

「我們知道在當前形勢下，籌集這筆資金將面臨挑戰。我們對此並不天真。」譚德塞說，「但對一個在150個國家開展工作的組織來說，肩負著成員國賦予的龐大使命和職責，兩年42億美元，也就是每年21億美元，並不誇張。這其實是非常克制的預算。」

削減預算可能危及數百萬生命

由於資金減少，世衛組織今年大幅削減了任務。這些任務包括建議減少含糖飲料的糖分含量，領導應對新冠疫情、脊髓灰質炎和埃博拉等全球疾病暴發。

譚德塞及其團隊正努力應對美國資金削減的影響，同時也面臨歐洲富裕國家減少資助的問題。這些國家擔憂俄羅斯的擴張性行動，正將更多資金投入國防，而減少對人道主義和發展援助的投入。

美國喬治城大學全球健康政策與政治中心主任馬修‧卡瓦納（Matthew Kavanagh）說，其他國家也借美國削減援助為由進行調整，許多歐洲國家紛紛減少了援助。

他說：「世衛組織面臨的危機不僅僅是預算缺口，更是多邊合作在當今民族主義和虛假信息盛行時代是否還能在全球健康領域成功進行的問題。」

「按目前的趨勢，數百萬人的生命可能將因此無謂地失去，而全球衛生部長們似乎無力做出一致回應。」卡瓦納補充說。

疫情防備成為會議重點

為期9天的本屆世界衛生大會討論的重點包括兩項重大改進，旨在加強世衛組織的財政能力，並提升全球應對未來疫情的能力。

成員國預計將同意將年度「會費」（即規定性捐款）提高20%，以增強世衛組織財政基礎，並減少對政府每年可變的自願捐款的依賴。目前，這些自願捐款佔據世衛預算的一半以上。

大會也有望通過一份艱難達成的「疫情條約」，該條約源於各國希望避免新冠疫情期間反應遲緩和不平等的問題再次發生。專家普遍認為，未來的大流行不可避免。

條約內容包括：向世衛組織提交關鍵病毒樣本的國家將獲得相關檢測、藥物和疫苗的優先權；世衛組織也將獲得高達20%的這類產品，以確保貧窮國家能夠獲得。

譚德塞表示：「每一屆世界衛生大會都很重要，但今年的大會尤為關鍵。這真的是一個歷史性時刻。」

不過，該條約的有效性受到質疑，尤其是美國──曾投入數十億美元用於快速開發新冠疫苗──並未參與其中。此外，條約未設強制懲罰機制，如果成員國違反條約將不會受到處罰，這是國際法中的普遍問題。

卡瓦納表示，該條約的通過「可能是一個重大勝利──證明美國政府在全球健康事務中或許已不再不可或缺」，也可能為「全球南方」發展中國家提供長期機會。

川普和其他反對者的批評

川普長期以來批評世衛組織。在其首個總統任期內，因不滿世衛對中國的「阿諛奉承」以及疫情應對不力，他曾宣布美國退出世衛組織。繼任總統拜登上台後重返世衛。

今年1月，川普在重返白宮的第一天簽署行政命令，暫停向世衛組織提供資金，召回在世衛工作的美國政府人員，並宣布將在明年1月正式退出世衛組織──美國法律要求需要一年的通知期限。

其他反對者也在持續抨擊世衛組織。全球反墮胎和維護假體價值的行動團體CitizenGo周一在日內瓦聯合國機構外舉行抗議，反對疫情條約。

抗議活動中出現了一個地球形狀的氣球雕塑，以及一條橫幅，斥責「全球主義精英」，並展示了譚德塞與微軟創辦人比爾‧蓋茨（Bill Gates）握手的圖像，背景是大量美元圖案。蓋茨是世衛組織的重要支持者。

CitizenGo的活動人士塞巴斯蒂安‧盧科姆斯基（Sebastian Lukomski）說：「新冠疫情之後，世衛組織認為集中更多權力是個好主意。」他指責世衛組織試圖「剝奪更多基本自由，而不是從疫情中吸取教訓」。

在大會召開前，世衛組織已開始內部整頓並削減開支。

在上周的預算會議上，譚德塞宣布管理層進行調整。其中包括關鍵顧問邁克爾‧瑞安醫生（Dr. Michael Ryan）卸任緊急事務主管。

譚德塞上周表示，由於美國和其他援助減少，世衛組織目前面臨超過5億美元的薪資缺口。

（美聯社）

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