快訊

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引發債券殖利率飆升

幕後／不是北市也難 輝達選士北科T17、T18暗藏三贏盤算

俄羅斯芭蕾舞傳奇人物格里戈洛維奇逝世 享耆壽98歲

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導

俄羅斯芭蕾舞傳奇人物格里戈洛維奇（Yuri Grigorovich）逝世，享耆壽98歲，他生前擔任著名的莫斯科大劇院首席編舞家長達30年。

法新社報導，格里戈洛維奇生於蘇聯城市列寧格勒（Leningrad，現稱聖彼得堡）的芭蕾舞世家，從舞者到編舞家，他的芭蕾舞生涯長達80年。

在他的芭蕾舞生涯中，他多數時間是莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）的幕後藝術推手，據稱他以鐵腕手段管理這個劇院。

莫斯科大劇院在社群媒體表示：「格里戈洛維奇已過世，他是20世紀後半葉芭蕾舞壇中最重要的人物之一。」

格里戈洛維奇是在聖彼得堡的馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）展開自己的芭蕾舞生涯。對於他的死訊，馬林斯基劇院也在網路發文指出：「一整個時代已告終結。」

格里戈洛維奇因演出「胡桃鉗」（TheNutcracker）、「天鵝湖」（Swan Lake）及「石頭花」（The Stone Flower）等經典芭蕾舞劇而聞名。

莫斯科 俄羅斯

延伸閱讀

俄烏談判落幕！雙方將展開「千人大規模換俘」俄方對結果滿意

和談不到2小時！烏方控俄要求「脫離現實」 1舉動暗示兩國敵意

俄烏停戰明會談！克宮仍未鬆口談判代表 澤倫斯基表態「等普亭」

美中休兵90天 搶艙潮再起 運價看升

相關新聞

俄羅斯芭蕾舞傳奇人物格里戈洛維奇逝世 享耆壽98歲

俄羅斯芭蕾舞傳奇人物格里戈洛維奇（Yuri Grigorovich）逝世，享耆壽98歲，他生前擔任著名的莫斯科大劇院首席編...

因應過度觀光 日相石破茂考慮調漲對外國觀光客的「出國稅」

日本首相石破茂19日表示，政府將考慮調漲針對以觀光等目的訪日的外國人課徵的「出國稅」，做為維護基礎設施等的財源。目前日本...

兒童餐被大量丟棄！麥當勞「吉伊卡哇」玩具遭黃牛狂掃貨 網怒吼：小孩都買不到

日本麥當勞的快樂兒童餐（Happy Meal）最近因附贈「吉伊卡哇(ちいかわ)」玩具而被秒殺。根據日本「YAHOO！JAPAN」報導，本次自 16 日起推出的贈品玩具分為「吉伊卡哇(ちいかわ)」和《Minecraft》（當地譯《我的世界》）兩款，而前來掃貨的並非小孩，大多都是大人。

墨海軍高桅艦「失動力」撞布魯克林大橋 2船員死亡、20傷

墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」(ARM Cuauhtémoc)17日晚結束紐約訪問準備離港時，失去動力撞上布魯克林大橋...

遇到詐騙？千萬日圓棺材本僅剩數百！八旬母存款被清零 兒子聽真相心酸

不少老人家都會為子孫著想，都會省吃儉用，希望把財產留給後代。日本1名52歲男子返鄉探望81歲母親…

世衛官方健走活動取消 台灣民團日內瓦廣場接力發聲

來自美洲及歐洲的國際友人和台僑、海外台灣學子及醫界青年團體今天上午齊聚日內瓦，表達力挺台灣參與世界衛生大會的訴求。在世衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。