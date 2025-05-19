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南韓連環持刀攻擊2死2傷 男刺超商女老闆逃逸…家中發現1遺體

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

韓國警方今天表示，1名男子持刀傷害4人、造成其中2人死亡，目前已被警方逮捕送辦。

法新社報導，在韓國當地時間今天上午9時30分，1名男子在首爾以西的京畿道持刀刺傷60多歲超商女老闆後，逃離案發現場。

警方處理這起案件後，前往與嫌犯駕駛車輛有關的車主家。京畿道的始興市警察局一名警官告訴法新社，他們在那裡發現一具「據信是車主」的遺體，並表示遺體似乎已陳屍多日。

大約2小時後，這名兇嫌持刀刺傷另一名70多歲男子並逃離現場。不久後警方在案發超商附近的兇嫌住家內，發現另一具遺體。

一名警官強調，傷者正在醫院接受治療，而且正在康復中。

這名兇嫌逃逸數小時後遭警方逮捕。始興市警察局向法新社證實已逮捕犯案男子，且他「已坦承所有犯罪指控」，並表示「我們正將他移送本局，以進一步詢問犯案動機和相關事件的細節」。

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