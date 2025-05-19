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因應過度觀光 日相石破茂考慮調漲對外國觀光客的「出國稅」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本首相石破茂19日在參議院接受質詢時表示，政府將考慮調漲對外國觀光客課徵的1,000日圓「出國稅」。 路透
日本首相石破茂19日在參議院接受質詢時表示，政府將考慮調漲對外國觀光客課徵的1,000日圓「出國稅」。 路透

日本首相石破茂19日表示，政府將考慮調漲針對以觀光等目的訪日的外國人課徵的「出國稅」，做為維護基礎設施等的財源。目前日本課徵的出國稅為每人1,000日圓（新台幣207元）。

朝日電視台報導，石破茂19日在參議院預算委員會備詢時，被同黨自民黨議員吉川友美問到說，由於目前日本有些地區存在嚴重的過度觀光問題，出國稅（全名為「國際觀光旅客稅」）是否有重新檢討空間。

石破茂回答說，由於外國人也有使用到透過日本國民納稅等財源維護的基礎設施，讓外國人也負擔部分成本有其合理性，政府將會針對包含調漲在內選項進行檢討。

此外，石破茂也指出，日本在此方面的課稅水準，和國際相比一直相對偏低。他表示，澳洲對外國旅客課徵的類似稅額為7,000日圓（新台幣1,455元），美國則為3,500日圓（新台幣727元）。

石破茂 日本

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