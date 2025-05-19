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兒童餐被大量丟棄！麥當勞「吉伊卡哇」玩具遭黃牛狂掃貨 網怒吼：小孩都買不到

聯合新聞網／ 綜合報導
日本麥當勞傳出吉伊卡哇之亂。 路透
日本麥當勞傳出吉伊卡哇之亂。 路透

日本麥當勞的快樂兒童餐（Happy Meal）最近因附贈「吉伊卡哇(ちいかわ)」玩具而被秒殺。根據日本「YAHOO！JAPAN」報導，本次自 16 日起推出的贈品玩具分為「吉伊卡哇(ちいかわ)」和《Minecraft》（當地譯《我的世界》）兩款，而前來掃貨的並非小孩，大多都是大人。

快樂兒童餐內容包含麥克雞塊或起司／漢堡、迷你鬆餅，以及飲料與薯條或毛豆玉米，價格500日圓(約新台幣104元)出頭，主要販售對象為兒童，但也沒有限制大人購買。雖然店內張貼「每人限購4份」的公告，但一開賣就被大量掃貨，許多分店很快就賣到缺貨。

但令人傻眼的是，幾乎都是大人掃到缺貨，目的顯然是「轉售」。網友打開二手平台一看，滿滿都是「吉伊卡哇」、「Minecraft」玩具。多數以全4款套組約 2,500日圓(約新台幣521元)掛售。

從畫面看到店員將大把沒人吃的薯條倒進垃圾桶、全新的餐點掉在地上，櫃檯也堆滿外帶的快樂兒童餐，無處可放，而真的想要吉伊卡哇的孩子卻買不到，只能失望離開。

網友憤怒回應，「買那麼多誰吃啊？」、「對食物跟角色都沒愛」、「拜託珍惜食物」、「孩子託我買結果賣光了」、「丟掉食物根本不可理喻」、「為什麼不限制？」、「早知道會這樣，怎麼不做轉賣對策？」

據了解，掃貨、轉賣的除了日本當地人外，也有不少的海外賣家。

「おたくま経済新聞」也報導，因為吉伊卡哇和Minecraft的快樂兒童餐「反響遠超預期」，大部分們是以完售。麥當勞也表示，第二輪活動將於23日星期五開始，並對未能滿足購買期待的顧客表示誠摯的歉意。

麥當勞 吉伊卡哇

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