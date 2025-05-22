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孤獨世代的解藥不是收入！研究揭提升幸福感關鍵：別獨自用餐

聯合新聞網／ 綜合報導
最新研究顯示，共餐能提高幸福感。圖／ingimage
最新研究顯示，共餐能提高幸福感。圖／ingimage

根據「National Geographic」報導，聯合國和美國調查公司進行的2025年最新版《世界幸福度報告書》指出，與他人共餐的頻率，對幸福感的影響不亞於收入與就業狀況。在地中海、拉丁美洲、東南亞等地，「圍桌共享」是一項根深蒂固的文化，而這樣的習慣正逐漸透過研究證實是提高心理健康與社會連結的關鍵。

研究報告顯示，美國有約四分之一的人每餐獨自用餐，與人共餐的機會自2003年以來減少逾五成。相較之下，馬來西亞、甘比亞、巴拉圭等國每週平均與他人共餐次數超過11次，反觀日本僅為3.7次，排名吊車尾。共餐頻率高的國家，民眾普遍感受到人際關係的緊密連結、孤獨感低，顯示工業化與社會結構的改變，已對公眾健康構成潛在威脅。

多項研究指出，共餐不僅有助釋放「快樂荷爾蒙」如多巴胺與催產素，也具有積極減緩年長者感到孤寂與憂鬱的效果，青少年亦因共餐而較少出現焦慮與壓力。從土耳其到義大利的週日家族聚餐習慣，皆展現出食物作為情感聯繫的重要角色。

面對日益嚴重的孤獨問題，各地也積極尋求對策，包含在住宅規劃中設置共用廚房、政府補助跨世代共餐計畫，以及民間組織舉辦共食活動。專家指出，共餐行為不僅定義了個人的歸屬感，更是維繫社會連結最溫暖而有效的方式，應積極將其納入現代生活中。

幸福感 孤獨 共食

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