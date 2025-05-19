遇到詐騙？千萬日圓棺材本僅剩數百！八旬母存款被清零 兒子聽真相心酸

不少老人家都會為子孫著想，都會省吃儉用，希望把財產留給後代。日本1名52歲男子返鄉探望81歲母親，其間翻閱母親的銀行存摺，驚揭其「棺材本」由原本約1,000萬日圓（新台幣211萬元）只剩數百日圓，於是急問發生何事。母親表示想為子孫留下一大筆財產，於是應朋友邀請進行投資，結果損失慘重，目前只能靠退休金勉強過活，兒子聽到這個出於好意，但輸掉身家的內情，頓感心酸又心碎。

老家變荒涼 古董不知所終

日媒於今年5月報導，該名52歲男子田中聰（化名）的父親已經過世，剩下81歲母親洋子（化名）獨居，家中擺滿父親生前收藏的古董，田中平日工作忙碌，很難抽時間返回老家探望母親。

事發於2024年，田中已經2年來沒有見過母親，終於放假返回老家探望，驚見老家比以往荒涼，古董不知所終，母親聲稱「把所有東西都扔掉了」，田中一度信以為真。

棺材本跌至3位數字 1,000萬日圓不知所終

田中詢問母親近況，洋子表示每月有15萬日圓（約新台幣31,740元）退休金，在鄉下足以過活。田中早已知道母親有1,000萬日圓（新台幣211萬元）「棺材本」，聽到對答後總感覺到不對勁，於是趁母親不為意之際，翻查母親銀行存摺，驚揭母親提走該1,000萬日圓，其「棺材本」跌至3位數字，每個月退休金近乎清零。

母親︰投資失敗了

田中為擅自翻查銀行存摺一事道歉，繼而詢問母親該1,000萬日圓去向，洋子僅慨嘆物價高漲，不肯直接回答。田中於是單刀直入再問內情，洋子才透露「我的投資失敗了」，因朋友向她介紹1種「特殊投資產品」，洋子希望獲利，以便為子孫留下一大筆財產，結果蒙受巨大損失，連亡夫古董都要變賣。田中懷疑是詐騙案，但洋子否認遇詐騙。

兒子反思一直忽略母親

田中再問母親為何不說出實情，洋子解釋擔心兒子會生氣，不幸中之大幸，單位沒有因今次投資而需要一併變賣。田中反思自己一直忽略母親，導致如今才知道出了大事，他其後開始與母親保持緊密聯絡，而且頻繁返回家鄉探望。

不少老人為子孫盲目進行投資

日媒指出，不少老年人對金融產品不太了解，加上退休後收入來源有限，他們可能會被短期獲利機會所吸引，為了想留財產給子孫而盲目進行投資，結果輸掉身家，境況淒慘。

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文章授權轉載自《香港01》