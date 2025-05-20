反日成雲煙？韓掀「親日潮」旅客超越疫情前 牛丼、拉麵是推手

根據「PRESIDENT Online」報導，近年來韓國人赴日旅遊人數大幅攀升，與過去曾經出現的反日情緒與不買運動形成強烈對比。法政大學研究所教授増淵敏之指出，背後原因之一是日本的連鎖餐飲品牌積極拓展海外市場，加上社群媒體的推波助瀾，使韓國年輕人對日本美食興趣大增，其中又以平價快速的日式速食為最大吸引力。

報導指出，從江戶時代的屋台文化發展而來的日本庶民美食，如牛丼、拉麵、咖哩飯、炸豬排、章魚燒等，在現代已透過吉野家、CoCo壹番屋、丸龜製麵等品牌向海外擴展，並在社群媒體上持續曝光。像是YouTube頻道「Momoka Japan」透過介紹訪日韓國人品嚐日本速食的反應，吸引大量觀看與關注，也帶動了韓國人赴日嘗鮮的風潮。

根據日本政府觀光局資料，2024年6月訪日的韓國旅客已突破70萬人，超越2019年疫情前水準。福岡、東京、大阪等地常可見韓國觀光客身影，他們消費重點除住宿與購物外，飲食佔的比例同樣顯著。年輕族群不僅對日本速食與便利商店美食趨之若鶩，也熱衷於動漫、YouTube頻道等文化內容，甚至出現混用日語與韓語的現象。

報導強調，這股日本飲食文化熱潮，正在逐步化解韓國過去的反日情緒，促進兩國年輕人之間的理解與交流。專家認為，隨著網路傳播無遠弗屆，加上日本文化內容與平價飲食的高度普及性，不僅吸引韓國，對全球的親日氛圍也能有所幫助。